Хусити кажуть про ракетну атаку корабля США, Вашингтон завдав ударів по столиці Ємену, – ЗМІ

22 січня єменські хусити заявили, що атакували ракетами американський військовий вантажний корабель Ocean Jazz. Кажуть, що сталося це в Аденській затоці, що на заході Аравійського моря.

Самі хусити також дали обіцянку про "неминучу відплату". Відповідну заяву зробили після атак, які здійснили Сполучені Штати та Велика Британія.

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У США інформацію про атаку спростували

Звернімо увагу, що Центральне командування ВМС США заяву хуситів спростувало. У ньому наголосили, що постійно підтримували зв'язок з судном Ocean Jazz. За наявними даними, воно було у безпеці.

Згодом 22 січня видання Al Jazeera заявило, що у столиці Ємену Сані, яку контролюють хусити, пролунав вибух. Журналістам представник угруповання заявив, що під удар потрапила авіабаза Аль-Дайламі, а ще об'єкти у провінціях Таїз, Ель-Байда та Хадджа.

Цьому ж виданню офіційний представник США заявив, що удару завдали по ракетних платформах, безпілотниках, а також складах з озброєнням хуситів.

У виданні CNN зауважили, що за понад 10 днів це вже восьма серія атак з боку США по інфраструктурі хуситів. Для ударів використовували винищувачі. Вони злетіли з авіаносця Дуайт Ейзенхауер.

Уже після півночі, 23 січня, надійшло підтвердження і від уряду Великої Британії. У ньому заявили, що атакували військові об'єкти хуситів на околиці аеродрому Сани. Для цього використовували Paveway IV – високоточні керовані бомби.

Кораблі у Червоному морі під загрозою з листопада 2023 року. Відтоді єменське повстанське угруповання хуситів регулярно атакує їх. Мовиться про протоку Баб-ель-Мандеб, через яку судна проходять до Червоного моря, а звідти – до Суецького каналу та Середземного моря.

Нагадаймо, що 11 січня США та Велика Британія завдали масованих ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Як зазначив директор Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал-лейтенант Дуглас Сімс, тоді вдалося уразити майже 30 локацій.

За його словами, на кожній із них вдалося уразити по "декілька об'єктів".

Так, початкові удари стосувалися 16 окремих локацій. Кожна з них містила низку різних об'єктів… Після або відразу після цих ударів було ідентифіковано 12 інших локацій, де зберігалися предмети, які потенційно могли бути використані проти сил – морських і повітряних. Ці райони також були згодом уражені,

– заявив Сімс.

Він додав, що використали понад 150 різних боєприпасів під час цих атак. Їх запускали як з морських, так і з повітряних платформ, як британських, так і американських.