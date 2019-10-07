Хвалив навіть Ілон Маск: чому Дніпро вважають космічною столицею України

У часи радянської окупації Дніпро мало статус закритого міста. Бо тут зосереджена металургійна, ядерна та оборонна промисловості. А вчені-археологи навіть припускають, що саме на цих землях людство винайшло колесо.

Саме там на пагорбах та балках творили свої подвиги славні запорізькі козаки. А у 2014 році Дніпро стало форпостом у війні з Росією.

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Про космічну галузь

Це місто заслужено носить космічної столиці України. Після розпаду СРСР Україна була третьою у світі державою за потужностями будування ракет та супутників. Але й сьогодні наша країна лишається однією з шести провідних держав у космічній галузі.



У Дніпрі розвинене космічно-ракетне будування



Космічна галузь у Дніпрі

Ілон Маск якось зізнався, що вважає найкращою ракетою, звісно, після своєї Falcon саме український "Зеніт". І це правда, винаходи українських розробників використовують космічні агентства і США, і Європи, Китаю, Індії, Японії.

Величезним досягненням вважаються і космічні апарати, які вивчають нашу планету і повідомляють людям про ризики, які на нас чекають, будь-то цунамі чи торнадо.



Космічні апарати

У порівнянні американськими та європейськими космічними агентствами, на розвиток яких щороку направляються десятки мільярдів доларів, українська космічна галузь заледве вибиває з бюджету 80 мільйонів доларів.

Про скандали та суперечки

Нещодавно навколо цих космічних трамваїв розгорівся політичний скандал. Президенту Володимиру Зеленському під час відвідин заводу поскаржилися, що київська влада не розрахувалася за 10 трамваїв. Столичний мер виправдовувався, що до кінця року розрахують.

А нещодавно президент Володимир Зеленський та мер Дніпра Борис Філатов побилися об заклад, що у вересні мають ввести в експлуатацію Центральний міст. Інакше Філатов має піти у відставку.

Що відомо про Новий або Центральний міст у ДніпріВідкрили його у 1966 році. Відтоді міст суттєво зруйнувався. Зокрема, на пішохідній частині зносилося покриття – величезні дірки загрожують пішоходам якщо не провалом, то втратою речей. Крім того, вік дався взнаки й на огородженнях, опорах освітлення, гідроізоляції, стійках опор і фундаменті, і це вже є вкрай небезпечним.



У межах капітального ремонту, який розпочали у 2017 році на мості мають переробити електричні мережі, мостове полотно, навігаційну сигналізацію, зовнішнє освітлення, контактні мережі тролейбуса тощо.

Напередодні охорона відмовилася впускати на засідання місцевого депутата, який прийшов з плакатом, вимагаючи звіти по реконструкції мосту. А вже наступної миті зчинилася бійка.

Про мера міста Філатова

Бориса Філатова згадують ще з 90-их як людину Павла Лазаренка. Потім він став юристом групи" Приват" Ігоря Коломойського, його ім'я разом із Геннадієм Корбаном фігурувало у рейдерських справах. У 2014 році, Філатов став заступником губернатора Коломойського.



Борис Філатов

Опісля Коломойський побив горщики із Філатовим та Корбаном. І партія УКРОП успішно висунула Філатова в мери Дніпра. Нещодавно заступника мера Михайла Лисенка прокуратура звинуватила у розтраті бюджету міста. Філатов назвав це політичним замовленням олігарха.

Про найбільший у світі єврейський центр

"Менора" – найбільший у світі єврейський центр, сім веж якого розташовані у вигляді храмового семисвічника. Перший поверх центру виконаний із мармуру та спеціально виготовленого в Ізраїлі каменю, який неможливо повторити. Інтер'єр неначе повторює Стіну плачу в Єрусалимі.



У галереї "Менори" зображені 12 фасадів старовинного Катеринослава.

У комплекс центру входить також синагога "Золота Троянда" та музей Пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні. Центр "Менора" відкрили у жовтні 2012 року за кошти олігархів Геннадія Боголюбова та Ігоря Коломойського.