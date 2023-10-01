Тиша, що стала символом боротьби: як Київ вшанував полеглих захисників та захисниць
В Україні 1 жовтня святкують День захисників та захисниць. Цього року з'явилася традиція – вся країна рівно о 09:00 зупиняє всі свої справи, щоб вшанувати пам'ять полеглих Героїв.
Як весь Київ одночасно завмер на одну хвилину, щоб віддати шану – дивіться в ексклюзивному фоторепортажі 24 Каналу. Це ще раз показало єдність українського народу перед обличчям російської агресії.
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Мить, що змінює все
Рівно о 09:00 на День захисників та захисниць України громадяни вільної країни завмерли в єдиному пориві. Відтепер щороку 1 жовтня в один час вся країна віддаватиме шану полеглим воїнам. Цього дня пам'ять наших героїв вшанували й в Києві. Мешканці столиці зупинилися на мить, щоб мовчанням сказати про подвиг наших людей.
Акція стала символом незламності українського духу, але найголовніше – символом пам'яті. Символом, що кожен загиблий воїн наблизив майбутню перемогу. Що важливо згадувати захисників та захисниць, які загинули або ж досі боронять нашу державу від агресора.
Цей час – гарна можливість, аби подумати про важливе. Згадати важливе. Згадати іншу хвилину – першу хвилину повномасштабної війни. Хвилину, яка змінила все,
– сказав у своїй промові Володимир Зеленський.
Всі ці люди билися заради України, билися заради кожного з нас. Найменше, що може зробити кожен громадянин – вшанувати їх хвилиною мовчання. Адже мовчання теж може багато сказати.
Київ зупинився на одну хвилину / фото Валентини Поліщук, 24 Канал
Як проходить День захисників та захисниць
- В цей день Володимир Зеленський звернувся до громадян з промовою, де вшанував пам'ять полеглих за українську державність також президент подякував мільйонам українців, які відклали всі справи та плани, ствердно сказавши, що все це буде потім, після перемоги.
- Все військове командування України долучилося до привітань – своє слово сказали Валерій Залужний, Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Наєв, Василь Малюк, Олександр Тарнавський та інші українські командувачі. Окрім цього віддати шану захисникам і захисницям України прийшли українці у кожному куточку нашої країни.
- Дату Дня захисників та захисниць України перенесли, бо свято пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці. Раніше його святкували 14 жовтня – про перенесення просила церква.