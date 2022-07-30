Доля путіна й лукашенка, наслідки звірств в Оленівці: стрім з Ігорем Яковенком

російський диктатор владімір путін ризикує втратити владу, щойно покаже першу "слабинку". Більш стійким у політичному плані є навіть найближчий соратник путіна – білоруський диктатор олександр лукашенко.

Про те, якою буде доля останніх європейських диктаторів, чому росія наважилась на криваві вбивства полонених українців, та багато іншого в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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путіна "пристукнуть" свої ж

Опозиціонер переконаний, що в російській армії є усвідомлення божевілля путіна. Втім, досі жоден генерал не виступив проти диктатора. Власне це, на думку журналіста, і може стати початком його кінця.

Вирішальним моментом буде відмова великої частини силовиків підтримувати путіна. Коли від нього почне відверто "пахнути" безсиллям, йому кінець. Швидше за все, його "пристукнуть" свої ж,

– заявив Ігор Яковенко.

На його думку, це станеться тоді, коли російська армія зазнає серйозної поразки на фронті та буде розгромлена. Наприклад, своєрідною точкою неповернення може стати втрата росіянами Херсона.

"Коли українська армія звільнить Херсон, це вже похитне авторитет путіна. Пояснити це росіянам буде неможливо. Тоді в силовиків страх відповідальності за злочини пересилить страх перед путіним, і вони будуть готові до активних дій", – розповів російський опозиціонер.

Чому росіяни вбивають українських полонених

Упродовж останніх двох днів російські нелюди цинічно оприлюднили відео з катуванням українського полоненого. А згодом буквально вбили деяких захисників "Азовсталі" в колонії у тимчасово окупованій Оленівці.

На думку Яковенка, росіяни свідомо пішли на ці жахливі злочини. Вони хочуть залякати та деморалізувати українців. Але ефект буде зовсім протилежним. Крім того, ці звірства свідчать, що окупанти вже не знають, що робити.

"Я думаю, що це змінює ситуацію. Я думаю, що російське командування сьогодні не знає, що йому робити, тому намагається таким чином залякати українців. Проте, звісно, це викличе протилежний ефект", – додав Ігор Яковенко.

Битва за Херсон може змінити хід війни

Яковенко наголошує, що наразі ми ще не бачили масштабного контрнаступу ЗСУ. Однак ніхто так і не знає, чи взагалі здатна російська армія "тримати удар". Битва за Херсон може продемонструвати багато чого важливого. Це буде перша серйозна перевірка окупантів на міцність.

За його словами, якщо ЗСУ зможуть серйозно погромити угруповання окупантів, то це може змінити подальший хід війни. Але прогнози тут поки що робити складно.

"Наскільки російська армія буде розгромлена – зараз перевіряється в Херсоні. Сказати категорично, на який день вони втечуть – важко, бо ми не знаємо багато чого. До прикладу, яка наступальна потужність ЗСУ, які ресурси зможе підтягнути путін, щоб втримати Херсон тощо", – зазначив Яковенко.

Не вірте, що путін хворий

Яковенко закликав українців не поширювати неперевірену інформацію, що у путіна проблеми зі здоров'ям. Адже її буквально немає як перевірити, тому високий ризик для дезінформації.

Свого часу багато людей поширювали відео, де путін смикає ногами, коли сидить за столом. Але Яковенко наголошує, що диктатор робив так само і 20 років тому. Це взагалі ні про що не свідчить

На його думку, така інформація виникає у ЗМІ, адже деякі блогери просто хочуть підвищити капіталізацію своїх каналів і поширюють різну неперевірену інформацію про здоров'я путіна. Інколи це взагалі підхоплюють західні ЗМІ. Однак ніхто так і не має точних даних про стан його здоров'я.

лукашенко лише вдає з себе ідіота

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко лише прикидається ідіотом. Насправді він розуміє, як крутитися туди-сюди, щоб втримати владу у своїх руках.

лукашенко усвідомлює, що повномасштабне вторгнення білоруської армії небезпечне для нього, бо українська армія перемеле білоруських військових. Тому зробить все можливе, щоб цього уникнути.

Це дуже живуча політична тварина, тому він буде чіплятися за владу. Для нього чіпляння за владу – це балансування між підтримкою путіна з одного боку та прагненням того, щоб путін його не проковтнув, з іншого боку. Є й третій бік – це неучасть у війні саме своїми силами,

– підсумував опозиціонер.

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