Смикав ногами ще 20 років тому: Яковенко прокоментував стан здоров'я путіна

29 липня 2022 , 23:58
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Не варто вірити неперевіреній та сенсаційній інформації про поганий стан здоров'я путіна. Ніхто так і не зможе підтвердити ці дані.

Таку думку на стрімі, який транслювали на ютубі 24 каналу, висловив російський опозиційний журналіст і політик Ігор Яковенко. Звісно, путін вже немолодий і справді може мати якісь болячки. Але для свого віку він завжди був достатньо здоровою людиною.

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Яковенко закликає не звертати увагу, коли говорять, що путін хворий на рак або смикав ногою, сидячи за столом. Він робив це і 20 років тому. 

Він для свого віку завжди був здоровою людиною. Це було видно завжди. Ну, може покашляти. І що? Часто показували, як він смикає ногами. Так він робив це ще 20 років тому і далі робити, поки з ним не станеться те, чого всі так чекають, – говорить Яковенко.

Це не спецоперація від фсб

На думку Яковенка, постійні вкиди про поганий стан здоров'я від путіна – це не спеціальні операції від фсб. Причина значно простіша.

Деякі блогери в соцмережах спеціально вкидають таку сенсаційну інформацію, щоб підняти власні перегляди та збільшити капіталізацію сторінки. Звісно, ці люди не переживають про власну репутацію і продовжують працювати "клоунами".

Інколи цю інформацію підхоплюють західні ЗМІ, від чого вона виходить на новий рівень. Але це все ті ж звичайні фейки.

Яковенко про інформацію щодо стану здоров'я путіна: дивіться відео

Додамо, Яковенко вважає, що в путіна значно вищі шанси не дожити до суду. Якщо велика частина силовиків перестане його підтримувати, то статися може всяке. Крісло під путіним здатне захитатися через серйозну військову поразку на фронті.

 

Автор: Петро Синєокий