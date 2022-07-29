Смикав ногами ще 20 років тому: Яковенко прокоментував стан здоров'я путіна

Не варто вірити неперевіреній та сенсаційній інформації про поганий стан здоров'я путіна. Ніхто так і не зможе підтвердити ці дані.

Таку думку на стрімі, який транслювали на ютубі 24 каналу, висловив російський опозиційний журналіст і політик Ігор Яковенко. Звісно, путін вже немолодий і справді може мати якісь болячки. Але для свого віку він завжди був достатньо здоровою людиною.

До теми російське командування не знає, що робити, – Яковенко про удар по колонії Оленівки

Яковенко закликає не звертати увагу, коли говорять, що путін хворий на рак або смикав ногою, сидячи за столом. Він робив це і 20 років тому.

Він для свого віку завжди був здоровою людиною. Це було видно завжди. Ну, може покашляти. І що? Часто показували, як він смикає ногами. Так він робив це ще 20 років тому і далі робити, поки з ним не станеться те, чого всі так чекають, – говорить Яковенко.

Це не спецоперація від фсб

На думку Яковенка, постійні вкиди про поганий стан здоров'я від путіна – це не спеціальні операції від фсб. Причина значно простіша.

Деякі блогери в соцмережах спеціально вкидають таку сенсаційну інформацію, щоб підняти власні перегляди та збільшити капіталізацію сторінки. Звісно, ці люди не переживають про власну репутацію і продовжують працювати "клоунами".

Інколи цю інформацію підхоплюють західні ЗМІ, від чого вона виходить на новий рівень. Але це все ті ж звичайні фейки.

Яковенко про інформацію щодо стану здоров'я путіна: дивіться відео

Додамо, Яковенко вважає, що в путіна значно вищі шанси не дожити до суду. Якщо велика частина силовиків перестане його підтримувати, то статися може всяке. Крісло під путіним здатне захитатися через серйозну військову поразку на фронті.