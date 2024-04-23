"Маркер" стабільності путінського режиму: як хвороба Кадирова може вплинути на Чечню та Росію

За даними розслідування російських опозиційних журналістів, самопроголошеному лідеру Чечні Рамзану Кадирову у 2019 році діагностували "некроз підшлункової залози". Та, ймовірно, цю інформацію "злили" з Кремля.

Таку думку 24 Каналу висловив боєць ЗСУ та політолог Тарас Березовець, зауваживши, що там далеко не всі задоволені тим, як розподіляються "блага". Кремль платив протягом багатьох десятиліть данину Кадирову. За даними ЗМІ, Москва має підготуватися до зміни влади у Чечні.

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"У середньому ця данина обраховувалася сумами від 2 до 4 мільярдів доларів щорічно. Це лише прямі бюджетні вливання. Кадиров набудував все, що тільки можна. Він просто перетворював все на "Дубай Північного Кавказу", – сказав політолог.

Однак, самопроголошений лідер Чечні не забував про себе та своє найближче оточення, яке "купалося" у чорній ікрі, грошах та діамантах. Утім, це в Кремлі багато кому не сподобалося.

Ворог Кадирова

Найбільший ворог Рамзана Кадирова – російські спецслужби. Передусім, ФСБ. Про боротьбу між Кадировим, його кланом та цією спецслужбою ходили легенди. Доходило до того, що з обох сторін полягли сотні бійців.

Безслідно зникали бойовики самопроголошеного лідера Чечні. Тим часом убивали й співробітників ФСБ. Однак, їх намагався примирити Кремль.

Природно, що ФСБ зараз буде користуватися цією ситуацією. Їм потрібно нарешті позбутися їм уже огидного клану Кадирова. Вони побачили можливість – треба поставити "свою людину",

– додав Березовець.

"Спецоперація"

Ще у вересні 2023-го року почали ширитися чутки щодо смертельної хвороби Рамзана Кадирова. Однак, виявилося, що це була складна "спецоперація". Її організували піарники для самопроголошеного лідера Чечні. Вона коштувала мільйони доларів. У ній брали участь, зокрема, Владімір Путін та голова росгвардії Віктор Золотов, які намагалися приховати проблеми Кадирова зі здоров'ям. Так запускали різні історії, аби перевести фокус уваги.

Можливі наступники Кадирова

Апти Алаудінов, який очолює спецназ "АХМАТ" і якого призначили заступником начальника головного управління з військово-політичної роботи міноборони Росії, може не влаштувати усіх у Кремлі. Боєць ЗСУ вважає, що "зливши" інформацію про хворобу Кадирова, нині створюють усі підстави для початку внутрішньої боротьби з можливим виходом на громадянську війну у Чечні.

Алаудінова, зауважив політолог, призначили на дуже дивну посаду. Фактично, це колишнє головне політичне управління радянської армії. Так він став головним політруком.

"Кремль ніколи не допускав на такі подібні посади людей без досвіду. Адже ця спеціальність вимагає дуже високої компетенції у сфері й пропаганди, і спеціальних інформаційних операцій", – додав Тарас Березовець.

Ще один скандал, який сколихнув інформаційний простір, – затримання голови МНС Чечні. Аліхана Цакаєва затримали за керування автомобілем у нетверезому стані. Рамзан Кадиров його повністю підтримав. Затримання Цакаєва самопроголошений лідер Чечні назвав "ганебною провокацією".

Можливо, Цакаєв теж розглядався одним із наступників. Його так просто вивели з цієї гри, дискредитували. І це ще одне свідчення того, що боротьба в оточенні Кадирова смертельна. Причому боротьба за того, хто замінить "главаря", вже зараз стартувала,

– наголосив боєць ЗСУ.

За його словами, кожен із регіональних "царків" наслідує Кадирова та має свої приватні армії. Тим часом самопроголошений лідер Чечні терміново найняв 6 тисяч бойовиків колишньої ПВК "Вагнера".

"Він розуміє, що зараз почнеться боротьба, і після його відходу від влади першими жертвами можуть стати члени його оточення. Їх потрібно захищати, а бійців або не вистачає, або він сумнівається в їхній лояльності", – сказав політолог.

Так Кадирову потрібні найманці, які не зрадять і яких цікавить лише одне – гроші. Приватна гвардія вагнерівців – це те, що потрібно для внутрішньої боротьби та, можливо, громадянської війни у Чечні.

Стабільність режиму

Чечня – це "порохова діжка" усього Північного Кавказу та загалом Росії. Цей регіон – по суті "маркер" стабільності путінського режиму.

"Це такий великий "маркер" для всіх інших національних еліт. Якщо, наприклад, еліти Башкирії, Татарстану, Якутії побачать, що Чечня знову "відпливає" у "самостійне плавання", для них це буде також "маркером" і сигналом того, що вони також можуть починати "парад суверенітетів", – наголосив Березовець.

Таку ситуацію зможе втримати лише Рамзан Кадиров.

Хвороба Кадирова