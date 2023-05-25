Лукашенко ще помучить Білорусь, – у BYPOL припустили, що зі здоров'ям диктатора
Нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів, що мав проблеми зі здоров’ям. Водночас білоруські опозиціонери вважають, що у нього є ще інші хронічні захворювання.
Про це 24 Каналу розповів засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців BYPOL Олександр Азаров. За його словами, на Заході та у середовищі білоруських опозиціонерів поспішили ховати Лукашенка, хоча той ще не збирається покидати цей світ.
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Лукашенко хоче ще помучити білорусів
Лукашенко на нараді з білоруськими чиновниками заявив, що у нього був аденовірус. Азаров підтверджує, що диктатор справді хворів на якесь захворювання дихальних шляхів.
"Не думаю, що це стане причиною летального випадку. Багато хто сподівався на це і навіть почав будувати плани на випадок його смерті. Західні партнери звертались до нас. Вони питали, що ми будемо робити у випаду його смерті. Я відповідав, що він вмирати не збирається. Тому, наразі про це думати рано", – заявив Азаров.
Олександр Азаров про хворобу Лукашенка: дивитись відео
Він додав, що у Лукашенка також є хронічні захворювання, які вкупі з аденовірусом можуть бути причиною, що він третій тиждень бореться з хворобою та рідко з’являється на публіці.
Лукашенко розуміє, що народ і його чиновники мучаться з ним. Особливо чиновники, які виконують злочинні накази проти свого народу. Нам також доведеться помучитись, але ми готові,
– наголосив засновник BYPOL.
Що відомо про стан здоров’я Лукашенка
- Лукашенко був присутній на параді 9 травня, але вперше за багато років не виступив з промовою. У мережі почали поширюватись чутки щодо можливої хвороби. Білоруські ЗМІ писали, що 13 травня Лукашенко опинився у лікарні.
- Після цього він з’явився на публіці лише через тиждень – у нього помітили перев’язану руку та загальний хворобливий вигляд.
- Лише нещодавно він офіційно підтвердив, що хворів. За його словами, у нього був аденовірус.