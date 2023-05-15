Фактор народу грає величезну роль: що може статися з Білоруссю в разі смерті Лукашенка

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко довгий час не з’являвся на публіці після 9 травня. У випадку його смерті в країні може початись зміна влади.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. За його словами, білоруси здатні взяти владу у свої руки і їм у цьому можуть допомогти країни Балтії, Україна та Польща.

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Росія зацікавлена у лояльнішому президентові

Водночас він застеріг, що в усуненні Лукашенка може бути зацікавлена Росія, щоб замінити його на більш лояльного для себе президента. Потенційними кандидатами є міністр оборони Віктор Хренін і глава Ради безпеки Олександр Вольфович.

"Я не кажу, що Лукашенко захворів через дії Москви. Але такий варіант відкидати не потрібно. Москві це потрібно, щоб втягнути білоруську армію у війну – змусити білорусів воювати проти українців. Хоча у його віці подібні проблеми зі здоров’ям цілком ймовірні – білоруському диктатору вже 68 років і робота у нього не проста", – заявив Фейгін.

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Білорусь фактично окупована Росією

За словами опозиціонера, Лукашенко побудував таку систему влади в країні, що без його персональної участі вона розвалиться. Син не зможе замінити його, адже немає авторитету. Лукашенко, попри те, що він фальсифікував вибори, має певну "легітимність" в очах суспільства.

"Серед білорусів різні настрої – хтось себе відчуває європейцем, комусь це все вже набридло, є багато людей, які радикально налаштовані проти режиму Лукашенка. Є альтернативний президент Тихановська. Все залежить від того, як складуться обставини. Єдине, що може зберегти режим – підтримка Москви. Якщо вдасться цей окупаційний режим перемогти, то шанси є", – зазначив Фейгін.

На його думку, фактор народу у Білорусі грає більшу роль, ніж у Росії. Причинами цього є територіальна близькість до Польщі, України, країн Балтії. Очевидно, що ці країни допоможуть білорусам у вигнанні Лукашенка, якщо така ідея матиме широку підтримку.

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