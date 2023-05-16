Від цієї хвороби помирають нечасто: Свердлов припустив, який діагноз може бути у Лукашенка

Поява Алєксандра Лукашенка на параді в Москві 9 травня з перебинтованою рукою спровокувала безліч версій щодо стану його здоров'я. Наступного разу він з'явився на публіці за 6 днів – 15 травня. Але знову з пов'язкою на руці.

Головний редактор "Єврорадіо" (Білорусь) Павло Свердлов розповів 24 Каналу, що бинт на руці Лукашенко найімовірніше свідчить про те, що на його кисть ставили катетер. Проте він зазначив, що на підставі пов'язки важко ставити якісь діагнози.

До теми Зміни відбудуться швидко: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка

Лукашенко змушений тримати народ в тонусі

Свердлов наголосив, що Лукашенко справляє враження хворої людини – в нього сиплий голос, задишка, тому напевно він має якийсь вірус, але це не звичайна застуда.

Павло Латушко, білоруського політика та дипломата, який у 2020 році підтримував протести, маючи інсайдерську інформацію, озвучив діагноз Лукашенко. Це інфекційно-алергічний міокардит

– запалення серцевого м'яза, – пояснив він.

Головний редактор "Єврорадіо" підкреслив, що, на жаль, від цієї хвороби помирають досить рідко. Проте у білоруського диктатора може бути й інше захворювання.

Показали Лукашенко 15 травня в Білорусі вимушено, тому що 6-денну відсутність в публічному полі на тлі чуток про його хворобу білоруський диктатор не може собі дозволити,

– наголосив Павло Свердлов.

Саме тому Лукашенко змушений тримати весь час народ в тонусі: мовляв, я тут, все нормально. Ті, хто йому вірить, отримали доказ того, що він не помер.

Павло Свердлов спрогнозував, чи впорається Лукашенко зі своєю хворобою: дивіться відео

Завжди хоче показати, що знає більше, ніж інші

"Проте диктатор ще на пару днів зникне, щоб підлікуватись, і найімовірніше теперішня криза закінчиться", – зауважив він.

Однак, на його думку, це не означає, що нова криза не трапиться через певний час.

Життя в Лукашенко нервове, контрнаступу України він боїться, також як дронів і ракет з території України. Адже вже три дні сили ППО Білорусі приведені до повної бойової готовності,

– пояснив головний редактор.

Лукашенко, за його словами, завжди хоче показати, що він знає більше, ніж інші. Зокрема він розповів про 4 російських літальних апарати, які впали в Брянській області. Хоча російська сторона визнала поки що втрату тільки одного гелікоптера.

"А Лукашенко вже знає, про 4 повітряних судна і не боїться про це говорити", – наголосив Свердлов.

Читайте також Лукашенко майже не з'являвся на публіці у травні, – ЗМІ

Більше про ймовірну хворобу Лукашенко