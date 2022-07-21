Чи хворий путін: директор ЦРУ іронічно оцінив стан здоров'я кремлівського диктатора

Директор ЦРУ оцінив стан здоров'я кремлівського диктатора. Проте зробив він це у досить іронічній формі.

Про це Вільям Бернс говорив на Аспенському форумі безпеки 20 липня. До слова, наприкінці червня путін відвідував Туркменістан, де, що зауважив увесь світ, багато кашляв під час свого преспідходу.

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Що сказав глава ЦРУ про путіна

Керівника Центрального розвідувального управління журналісти запитали напряму: "Чи є путін здоровий?". Відповідь теж була досить прямою.

Занадто здоровий. Наскільки ми можемо судити, він абсолютно здоровий,

– сказав Бернс.

Проте він акцентував, що ця заява "не є формальним судженням розвідки". Цей форум відбувся наступного дня після того, як путін відвідав Іран.

Що раніше повідомляли про хвороби путіна

Загалом протягом останніх місяців було дуже багато повідомлень про те, що тиран бореться з онкологією. Зокрема, 2 червня видання Newsweek повідомило про це з посиланням на 3 американських чиновників. Мовляв, у розвідці США знають про те, що диктатор у квітні пройшов курс лікування раку на пізній стадії.

Слід зауважити, що коментував хворобу путіна й керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Він 13 травня сказав, що це не безпідставні чутки.

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