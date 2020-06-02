Пандемія коронавірусу та світовий карантин викликали глобальну кризу. США потрібно щонайменше 10 років для відновлення економіки.

Оновлений прогноз на 2020 – 2030 роки опублікувало Бюджетне управління Конгресу США, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Що буде з економікою США

Обсяг ВВП у реальному вираженні за цей період буде на 3%, або 7,9 трильйонів доларів нижче, ніж очікувалося раніше. У номінальному вираженні ВВП буде нижче на 5,3%, або 15,7 трильйонів доларів.

Важливо! Різниця у показниках реального і номінального ВВП практично повністю відображає очікуване уповільнення інфляції в результаті пандемії коронавірусу.

Окрім того, обсяг американського ВВП не досягне прогнозованих рівнів раніше четвертого кварталу 2029 року. Стимулюючі програми лише частково пом’якшать погіршення економічних умов.

Зауважимо, що сума стимулюючих програм у США – 3,3 трильйона доларів.

Головна економістка з ринків США Мішель Мейєр прогнозує, що у подальшому економіка буде рости повільніше, ніж це відбувалося до пандемії COVID-19.

Буде потрібен тривалий час для одужання. Цей хворобливий економічний шок залишить рубці,

– сказала вона.

Якщо перед пандемією прогнозували, що ВВП США зросте на 2,2% у 2020 році, то тепер передбачають зменшення на 5,6%.

Загалом експерти впевнені, що відновлення економічного зростання буде недостатнім, оскільки різниця між травневими і січневими прогнозами Конгресу "сходить нанівець лише до 2030 року".

Що відомо про світову кризу через коронавірус

Світова економіка впаде на 3% – це найбільше за останні 40 років.

Країни уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік, а також складати плани на вихід із кризи.

В МВФ запевняють, що через пандемію коронавірусу світова економіка проходить через найсильніші випробування від часів Великої депресії. Однак оцінити реальну глибину кризи все ще складно.

Банки Уолл-Стріт оцінили ситуацію так: збитки складуть більш ніж 5 трильйонів доларів зростання протягом наступних двох років. Ця сума перевищує річний обсяг виробництва Японії.

В ООН прогнозують голод біблійного масштабу у 30 країн світу, що розвиваються.

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