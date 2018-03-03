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"І що ми будемо робити з вашим безхатьком?": як і для кого працюють пункти обігріву у Києві

11:39, 3 березня 807 Читать новость на русском

Через морози з 23 лютого у столиці запрацювало 24 додаткових пункти обігріву. Загалом, у Києві їх більше 40-ка, і 18-ть мають працювати цілодобово. Громадські активісти навідались до 7-ми із них і з'ясували, що вони зачиняються о 18 годині.

Цілодобовий пункт обігріву має рятувати безпритульних від морозів. Громадських активістів, які перевіряли роботу одного з них, всередину впустили, але безхатченків там вони не побачили.

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На запитання, чи можна привести безхатька, працівник пункту відповів: "І що ми будемо з ним робити? Ми виїжджаємо на заявки, і хто з ним буде?"

З 18-ти пунктів обігріву, які за інформацією КМДА працюють цілодобово, ми 7 перевірили, і вони не працюють нон-стоп, вони працюють лише до 17 або 18 години,
– розповіла голова громадської організації "Вір в Україну" Олена Олійник.

Надзвичайники, які й опікуються цими пунктами, кажуть, що про такі випадки не знають. Обіцяють розібратися.

"За кожною конретною адресою ми проведемо службове розслідування і з'ясуємо, чому не пустили (безхатьків – 24)", – прокоментував начальник управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА Роман Ткачук.

Разом з активісткою Оленою журналісти 24 Каналу влаштували рейд пунктами обігріву. Один з них – на Йорданській. Тут Олена вже вдруге. Минулого разу дівчину насторожило, що у журналі обліку лише декілька прізвищ, і ті, підозрює, не безхатченки.

Працівниця обмовилася, що це її колеги з водоканалу. Вони неподалік працюють, у них з опаленням проблеми і приходять погрітися, попити чаю. На жаль, реальної допомоги цей пункт не дає, він лише на папері,
– вважає Олена Олійник.

Нічого незаконного в цьому немає, кажуть у аварійній службі. Погрітися у пункті мають право усі.

Пункт фінансують благодійники, телефоном пояснив керівник райвідділу з питань надзвичайних ситуацій Олександр Гомон.

"Вирішуємо це питання за рахунок благодійних організацій. От наприклад, медикаменти нам туди надали відділення "Червоного Хреста", – зазначив він.

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Для того, щоб помитися і поспати тут немає умов. На відміну від Будинку соціального піклування, що на вулиці Суздальській, де постійно живе 100 людей. Окрім того, сюди приходять просто поїсти. Усіх безпритульних тут зобов'язують пройти флюорографію та здати кров. Ці довідки – їхня перепустка до закладу.

Можливо, я і не жив би вже, а так тут допомагають: ночівля, медицина, душ,
– сказав безпритульний Володимир.

Надзвичайники повідомляють: за зиму пунктами обігріву скористалося майже 1,5 тисячі людей. Проте врятувати життя усіх не вдалося. За останні 3 дні замерзло п'ятеро безхатьків, кажуть активісти. За неофіційними даними, у Києві 20 тисяч безпритульних, більшість яких просто не знає, де можна зігрітися.

Автор: Марина Молька
Теги: ДСНС Новини Києва Негода в Україні
Джерело: 24 Канал
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