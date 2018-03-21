IBM спрогнозувала, які розробки змінять світ найближчим часом

Спеціалісти компанії IBM зробили власний прогноз щодо технологій, які найбільше вплинуть на життя людей в найближчі 5 років. Вони вважають, ще це роботи-мікроскопи, на базі штучного інтелекту, блокчейн, неупереджений штучний інтелект, квантові обчислення та криптографія.

Про це повідомляє hi-tech.ua.

Очолила цей рейтинг технологія, яка покликана зберегти оточуюче середовище – роботи-мікроскопи на базі штучного інтелекту (ШІ). Вони допоможуть слідкувати за рівнем забруднення океанів. Компанія вважає, що такі малі автономні зонди із застосуванням штучного інтелекту та хмарних обчислень будуть впроваджені по всьому світу.

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Окрім того, потужно розвиватиметься неупереджений штучний інтелект. Якість систем ШІ напряму залежить від якості даних, на основі яких проходить їх навчання. Упереджений відбір даних може привести до необ'єктивних результатів.

Також дві інновації будуть пов'язані з криптографією. Перш за все, це криптографічні якорі та блокчейн, які в дуеті зможуть гарантувати справжність об'єкта, з моменту його створення до передачі його кінцевому споживачу. Крім того, криптографія на решітках – нова базова архітектура, яка приховує дані всередині складних алгебраїчних структур решіток.

В компанії вважають, що через п'ять років елементом повсякденного життя стануть квантові обчислення, так як з'являться нові категорії професіоналів, розробників і студентів. Диплом з обчислювальної техніки буде неповноцінним без знань в області квантових обчислень, а сама предметна область стане загальноприйнятою і доступною до вивчення.

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Що таке IBM? International Business Machines Corporation – американська електронна корпорація, один із найбільших світових виробників усіх видів комп'ютерів і програмного забезпечення, один з найбільших провайдерів глобальних інформаційних мереж. Корпорація посідає шосте місце в списку найбільших компаній світу. Штаб-квартира розташована у Армонку, штат Нью-Йорк, США. Історія починається з XIX століття. IBM виробляє та продає апаратне та програмне забезпечення, послуги (хостинг, консалтинг) у сферах від мейнфреймів до нанотехнологій.