Тисяч людей вийшли на вулиці Тегерана: в Ірані розпочався похорон президента Раїсі

В Ірані розпочалася церемонія похорону президента Ібрагіма Раїсі та інших високопосадовців. Похоронна процесія розпочалася у вівторок, 21 травня, у місті Тебріз.

Нагадаємо, що церемонія похорону президента Раїсі триватиме до 23 травня. Саме ж поховання відбудеться в четвер опівдні у місті Мешхед.

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Як проходить похоронна процесія

У Тегерані десятки тисяч іранців збираються на вулицях, щоб долучитися до похоронних процесій президента Ібрагіма Раїсі та інших високопосадовців, які загинули у результаті аварії гелікоптера.

Тисячі іранців вийшли на вулиці / Фото Press TV

Церемонію похорону президента Ібрагіма Раїсі можна переглянути наживо

У центрі міста люди з портретами Раїсі збираються біля Тегеранського університету, де верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї проведе молитву за загиблих.

Люди зібралися із портретами Раїсі / Фото AFP

Покійного президента вітають як "мученика служіння", а інші "прощаються зі слугою знедолених". Жителі отримали телефонні повідомлення з закликом "прибути на похорони мученика служіння".

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За даними державних ЗМІ, планується, що процесії, в яких братимуть участь іноземні високопоставлені особи, стартуватимуть від Тегеранського університету та завершаться на великій площі Енгелаб у центрі міста.

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