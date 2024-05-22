Тисяч людей вийшли на вулиці Тегерана: в Ірані розпочався похорон президента Раїсі
Джерело:The Times Of Israel
В Ірані розпочалася церемонія похорону президента Ібрагіма Раїсі та інших високопосадовців. Похоронна процесія розпочалася у вівторок, 21 травня, у місті Тебріз.
Нагадаємо, що церемонія похорону президента Раїсі триватиме до 23 травня. Саме ж поховання відбудеться в четвер опівдні у місті Мешхед.
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Як проходить похоронна процесія
У Тегерані десятки тисяч іранців збираються на вулицях, щоб долучитися до похоронних процесій президента Ібрагіма Раїсі та інших високопосадовців, які загинули у результаті аварії гелікоптера.
Тисячі іранців вийшли на вулиці / Фото Press TVЗверніть увагу! Церемонію похорону президента Ібрагіма Раїсі можна переглянути наживо.
У центрі міста люди з портретами Раїсі збираються біля Тегеранського університету, де верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї проведе молитву за загиблих.
Люди зібралися із портретами Раїсі / Фото AFP
Покійного президента вітають як "мученика служіння", а інші "прощаються зі слугою знедолених". Жителі отримали телефонні повідомлення з закликом "прибути на похорони мученика служіння".
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За даними державних ЗМІ, планується, що процесії, в яких братимуть участь іноземні високопоставлені особи, стартуватимуть від Тегеранського університету та завершаться на великій площі Енгелаб у центрі міста.
Загибель Ібрагіма Раїсі: коротко
- 19 травня стало відомо про падіння гвинтокрила, на якому перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, який повертався з Азербайджану. Впродовж тривалого часу рятувальні служби не могли знайти літальний апарат через негоду.
- Втім, вже 20 травня віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі оголосив про загибель президента Раїсі та його делегації у результаті аварії вертольота.
- Після смерті президента Ірану обов'язки глави держави тимчасово виконуватиме перший віцепрезидент країни Мохаммад Мохбер.