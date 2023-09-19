Ідентичність потрібно розкладати: скільки може зайняти переродження Росії

Для повної перемоги над Росією треба повністю розкласти її ідентичність. Ба більше – перевести її в інший фізичний стан.

Таку тезу в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу зазначив військовий експерт Петро Черник. Базовість російської фундаментальності у так званій "величі", яку вони намагаються продемонструвати.

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Розпад Росії

573 дні тому Росія розпочала повномасштабну кровопролитну війну проти України, окупувавши частину територій. Українські захисники та захисниці вступили в бій і наразі ціною свого життя звільняють землі на Сході та Півдні.

Деокупація східних регіонів, півдня та Криму – це правильний фінал війни, який обов'язково буде. Але щоб повністю подолати Росію, треба розкласти її ідентичність, зазначив Петро Черник. В іншому разі нанесення повторного удару – це лише питання часу.

Тому що у них (росіян – 24 Канал) залишиться найфундаментальніше – їхня ідентичність. Базовість їхньої фундаментальності – "вєлічіє". Не скасуємо – не обійдемо. Оце треба анігілювати. Повністю розкласти навіть не до нуля, а перевести в інший фізичний стан,

– наголосив військовий експерт.

Петро Черник про повну боротьбу з Росією: дивитись відео

На це теж знадобиться велика кількість часу, додав Черник. Але це важливо зробити, аби ворог не зміг повторити своїх злочинів.

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