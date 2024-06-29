У Molfar ідентифікували 55 російських військових, які обстрілюють Харків
Джерело:Molfar
Аналітики OSINT-агенції Molfar ідентифікували 55 російських військових, які причетні до систематичних обстрілів Харкова і Харківської області.
Серед ідентифікованих окупантів – причетні до удару по гіпермаркету "Епіцентр" 25 травня 2024 року, коли там перебували десятки цивільних.
Дивіться також Росіяни оголосили окупанта у розшук: блогер Бліновський зник в Україні під час штурму
У списку навіть є уродженець уродженець Чугуєва Харківської області, а тепер командувач 6-ї армії ВПС та ППО Олег Маковецький.
Олег Маковецький віддавав накази щодо бомбардування міст України / Фото Molfar
Встановлені особи є вояками із 47-го гвардійського бомбардувального авіаційного полку російської армії, який базується у Воронежі.
Воєнні злочинці, які обстрілюють Харків
Також у списку – командир 47-го бомбардувального авіаційного полку Олексій Лобода, який віддавав іншим окупантам накази бомбити житлові будинки на Харківщині.
Серед ідентифікованих воєнних злочинців і підполковник Максим Криштоп – російський пілот, який потрапив в український полон 7 березня 2022 року. У травні 2023 року його обміняли.
Максима Криштопа уже обміняли / Фото Molfar
Окупанта допитував очільник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. Криштоп був учасником пресконференції з військовополоненими льотчиками, де розповідав, що не підтримує бомбардування цивільних будинків і лікарень.
Інші воєнні злочинці, яких встановили / Фото Molfar