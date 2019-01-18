"Ідіть до церкви": Порошенко зухвало відповів жителю Черкас на запитання про корупцію, є відео

У п'ятницю, 18 січня, Президент України Петро Порошенко відвідав Черкаси у межах туру, присвяченого наданню Православній церкві України Томосу. Під час спілкування із жителями міста український лідер не захотів відповідати на запитання про корупцію від чоловіка, який назвав себе представником громадської організації.

Відео із ромовою на своїй сторінці у Facebook опублікував сам автор запитання.

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Так, на запитання про боротьбу з корупцією Порошенко спочатку змовчав, а згодом відправив чоловіка до церкви.

Ідіть до церкви, поставте свічку. І Вас Господь попустить. Ми зараз тут (у Черкасах – 24 Канал) з іншою метою,

– сказав він.

Згодом Олег Лисак поставив ще одне запитання щодо того, коли можна потрапити до Порошенка на прийом.

"Бачите, прислали людину, яка навіть українську мову не вивчив (автор запитував російською – 24 Канал). Ось всі вони, москальські такі провокатори, вони нас тут намагаються зараз розколоти", – додав Порошенко.

При цьому він наголосив, що треба молитися. Своє висловлювання Президент назвав"відповіддю панові провокатору".

Молимося за Україну, молимося за єдину церкву, молимося за єдність українського народу. І нехай вони почують наше "Слава Україні!"

– додав Порошенко.

Відео опублікував Олег Лисак у Facebook.

До слова, 15 січня Порошенко побував на Волині з розповідями про Томос, які в народі вже прозвали "Томос-туром". При цьому на заходи за участі глави держави у Луцьку та Ківерцях людей організовано привозили автобусами.