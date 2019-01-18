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      "Идите в церковь" Порошенко дерзко ответил жителю Черкасс на вопрос о коррупции, видео

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      Порошенко не захотел отвечать жителю Черкасс на вопрос о коррупции
      Порошенко не захотел отвечать жителю Черкасс на вопрос о коррупции / 24 Канал

      В пятницу, 18 января, Президент Украины Петр Порошенко посетил Черкассы в рамках тура, посвященного предоставлению Православной церкви Украины Томоса. Во время общения с жителями города украинский лидер не захотел отвечать на вопрос о коррупции от мужчины, который назвал себя представителем общественной организации.

      Видео с разговором на своей странице в Facebook опубликовал сам автор вопроса.

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      Так, на вопрос о борьбе с коррупцией Порошенко сначала промолчал, а потом отправил мужчину в церковь.

      Идите в церковь, поставьте свечку. И Вас Господь попустит. Мы сейчас здесь (в Черкассах – 24 Канал) для других целей,
      – сказал он.

      Впоследствии Олег Лысак поставил еще один вопрос относительно того, когда можно попасть к Порошенко на прием.

      "Видите, прислали человека, который даже украинский язык не выучил (автор спрашивал русском – 24 Канал). Вот все они, москальские такие провокаторы, они нас здесь пытаются сейчас расколоть", – добавил Порошенко.

      При этом он отметил, что нужно молиться. Свое высказывание Президент назвал "ответом господину провокатору".

      Молимся за Украину, молимся за единую церковь, молимся за единство украинского народа. И пусть они услышат наше "Слава Украине!"
      – добавил Порошенко.

      Видео опубликовал Олег Лысак в Facebook.

      К слову, 15 января Порошенко побывал на Волыни с рассказами о Томосе, которые в народе уже прозвали "Томос-туром". При этом на мероприятия с участием главы государства в Луцке и Киверцах людей организованно привозили автобусами.

       

      Теги: Петр Порошенко Новости политики Новости Украины Коррупция Православная церковь Украины Томос Религия Новости Черкасс
      Источник: 24 Канал
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