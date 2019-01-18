"Идите в церковь" Порошенко дерзко ответил жителю Черкасс на вопрос о коррупции, видео

В пятницу, 18 января, Президент Украины Петр Порошенко посетил Черкассы в рамках тура, посвященного предоставлению Православной церкви Украины Томоса. Во время общения с жителями города украинский лидер не захотел отвечать на вопрос о коррупции от мужчины, который назвал себя представителем общественной организации.

Видео с разговором на своей странице в Facebook опубликовал сам автор вопроса.

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Так, на вопрос о борьбе с коррупцией Порошенко сначала промолчал, а потом отправил мужчину в церковь.

Идите в церковь, поставьте свечку. И Вас Господь попустит. Мы сейчас здесь (в Черкассах – 24 Канал) для других целей,

– сказал он.

Впоследствии Олег Лысак поставил еще один вопрос относительно того, когда можно попасть к Порошенко на прием.

"Видите, прислали человека, который даже украинский язык не выучил (автор спрашивал русском – 24 Канал). Вот все они, москальские такие провокаторы, они нас здесь пытаются сейчас расколоть", – добавил Порошенко.

При этом он отметил, что нужно молиться. Свое высказывание Президент назвал "ответом господину провокатору".

Молимся за Украину, молимся за единую церковь, молимся за единство украинского народа. И пусть они услышат наше "Слава Украине!"

– добавил Порошенко.

Видео опубликовал Олег Лысак в Facebook.

К слову, 15 января Порошенко побывал на Волыни с рассказами о Томосе, которые в народе уже прозвали "Томос-туром". При этом на мероприятия с участием главы государства в Луцке и Киверцах людей организованно привозили автобусами.