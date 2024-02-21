"Дешева копія": у Повітряних силах висміяли Путіна після серії знищень російських літаків
Джерело:Юрій Ігнат
Наші захисники продовжують активно ліквідовувати авіацію ворога. Лише протягом останніх днів Збройні Сили України знищили 7 російських винищувачів.
Нагадаємо, що 21 лютого ЗСУ збили ще один винищувач-бомбардувальник Су-34. Про успішну бойову роботу військових повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
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Ігнат висміяв Путіна
Ледь не щодня російський військовий потенціал зазнає дедалі більше втрат. Так, за останній тиждень українські захисники збили 7 російських винищувачів.
Серед них є й ті, які здатні переносити керовані авіаційні бомби. Загалом мовиться про 5 винищувачів-бомбардувальників Су-34 та 2 винищувачі Су-35.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат потролив Путіна після серії знищень російських бойових літаків.
21 лютого кремлівський диктатор вручив військово-космічним силам Росії сучасні засоби захисту від американських зенітних керованих ракет! Кажуть, дешева копія, тому не працює,
– мовиться у повідомленні речника Повітряних сил.
Ігнат висміяв Путіна після серії знищень російських літаків: дивіться відео (Увага! Нецензурна лексика, 18+)
Зауважимо, що за даними Генштабу ЗСУ, не враховуючи збитий зранку 21 лютого Су-34, Росія вже втратила 338 літаків та 325 гелікоптерів. Крім того, втрати ворога в особовому складі вже перевищили 406 тисяч. Лише протягом минулої доби ЗСУ ліквідували 1 130 окупантів.
Російська авіація втрачає літак за літаком: що відомо
- 17 лютого українські захисники на Сході знищили відразу 3 ворожих літаки. Мовиться про бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35. Про успішну роботу військових повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Загалом Росія вже втратила 333 літаки.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський додав, що збити 2 бомбардувальники Су-34 та винищувач Су-35 вдалося під час ворожих ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ.
- Пізніше, 18 лютого, командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що близько о 6-й ранку збили російський Су-34. Збили російський літак воїни повітряного командування "Схід".
- Згодом, 19 лютого, ЗСУ на Сході приземлили ще два ворожих винищувачі. Мовилося про Су-34 та Су-35. Ворожі борти знову намагалися завдати ударів авіабомбами, але їхній цинічний план зруйнували українські захисники. Зауважимо, що збитий Су-35 впав в Азовське море.