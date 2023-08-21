Не лише пілоти, – Ігнат про те, хто з українців поїхав у Данію вчитися на F-16
У Данію прибули 70 українців для навчань на західних винищувачах F-16. Серед українців, які прибули на навчання, є не тільки пілоти.
Напередодні очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен заявила, що 70 українців перебувають на території її країни та проходять навчання. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що серед тих 70 українців не всі пілоти, пише 24 Канал.
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Хто відправився на навчання у Данію
"Авіація – це величезний колектив. Є ті, що виконують польоти, а є ті, що їх забезпечують. Це теж дуже велика армія людей. Ми їх називаємо авіатори", – сказав Ігнат.
Представник Повітряних Сил ЗСУ зазначив, що авіаторам теж треба навчатися обслуговувати західну техніку, щоб забезпечувати польоти.
Раніше командувач Повітряних Сил Микола Олещук повідомив, що в Данію відправилися льотчики, які завершили навчання у 2016 та 2023 років. Ігнат пояснив, що в Данію відправилася перша хвиля пілотів, яка там буде відразу перенавчатися на літаках F-16.
Інша група молодих пілотів, які нещодавно випустилися, навчатимуться у Великій Британії за дещо довшою програмою – приблизно до 2 років. Вони будуть проходити базову підготовку англійською мовою, легкомоторну техніку західну з пересадкою потім на винищувачі.
Україна отримає винищувачі F-16: що відомо
- 18 серпня стало відомо, що США дозволили передати Україні винищувачі F-16 з Нідерландів і Данії. Саме ці дві країни відіграють провідну роль в авіаційній коаліції.
- Після цього президент Володимир Зеленський відправився у Нідерланди та Данію. Під час зустрічі Зеленського з нідерландським прем'єром Марком Рютте стало відомо, що Нідерланди передадуть Україні 42 літаки F-16.
- Згодом очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен повідомила, що її країна поставить українські армії 19 винищувачів F-16. Україна отримає літаки після того, як українські пілоти та інженери закінчать навчання.
- Метте Фредеріксен натякнула, що наша країна може отримати перші 6 літаків до початку 2024 року. За словами Фредеріксен, у 2024 році Україна отримає від Данії 9 літаків. Решту заявлених F-16 Копенгаген передасть нашій державі у 2025 році.