Яку хитрість використовують окупанти під час атак ракетами і дронами: пояснення Ігната

Російські терористи продовжують цинічно завдавати ракетних та дронових ударів по Україні. Для цього загарбники використовують свою хитрість.

Інколи вдається збити 100% ракет, а іноді, наприклад, дві з чотирьох. І це нормально, тому що не завжди вдається виявити і перехопити ракети. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Яку хитрість використовують окупанти під час атак

За словами Ігната, російський ворог хитрий і враховує всі розвіддані, особливо ті, що стосується космічної розвідки та наземної – агентура працює.

І плюс люди, які можуть фотографіями допомагати ворогу. Крім того, аеророзвідка теж ведеться, щоб виявити позиції. Той самий А-50 злітає, коли працює наша ППО, він бачить приблизні місця пусків. Кожен раз вони різні, але вони складають певний алгоритм,

– розповів речник Повітряних сил.

Українські захисники знають цю схему, але окупанти теж це враховують під час планування наступних атак. Тому загарбники прокладають маршрут ракет та ударних дронів у такий спосіб, що вони можуть літати навіть по колу.

"Вони використовують рельєф місцевості, русла Дніпра, Дністра, Південного Бугу, щоб і ракета, і "Шахід" летіли якомога нижче. Там підловити і збити повітряну ціль важко, бо радіолокаційно їх не видно. Крилаті ракети так і спроєктовані, щоб притискатись нижче до землі, скануючи під час польоту рельєф місцевості", – зауважив Ігнат.

Найновітніша загроза для українців з неба

Юрій Ігнат також розповів, що гіперзвукова аеробалістична ракета Х-47 "Кинджал" застосовується з літаків МіГ-31К. Складність її ураження умовно в кілька разів вища, ніж Х-22, через значно вищу швидкість польоту, ще менший час на реагування техніки і людини.

За його словами, це підтверджує дійсну небезпеку цих ракет і критичну потребу в сучасній ППО.

Окрім цього, Ігнат розповів, що також не збиваються "вузькопрофільні" авіаційні протирадіолокаційні ракети Х-31П та подібні ракети "повітря-земля" меншої дальності.