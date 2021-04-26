Оголошений у розшук Гладковський прибув в Україну, його відпустили, – ЗМІ

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Ігор Гладковський, якого раніше оголосило в розшук НАБУ, прибув в Україну. В аеропорту його на кілька хвилин затримали прикордонники й одразу відпустили.

Джерело:

"РБК-Україна"

Видання з посиланням на власні джерела повідомило, що в Україну Гладковський-молодший прибув рейсом з німецького Франкфурта.

До слова Гладковський-старший подає судовий позов проти НАБУ

Разом з ним летів його батько – Олег Гладковський. Ігоря всього на 5 – 7 хвилин затримали прикордонники, але опісля одразу ж відпустили.

Справа Гладковських-"Свинарчуків":