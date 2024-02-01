Голова МВС розповів про важливі перемовини з послом Німеччини: що обговорювали
Джерело:Ігор Клименко
Загарбницька війна Росії проти нашої держави триває, і ми потребуємо ще більше озброєння та боєприпасів. Тому, очільник МВС зустрівся з послом Німеччини в України, аби обговорити це питання.
Глава відомства Ігор Клименко також зазначив, що МВС є надзвичайно важливою складовою в обороні України. За його словами, наразі на фронті перебуває практично чверть усього штату міністерства.
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Глава МВС зустрівся з послом ФРН
Як повідомив Клименко, разом з Надзвичайним і Повноважним послом ФРН в Україні Мартіном Єґером було обговорено питання щодо додаткового озброєння для нашої держави.
Зокрема, посадовці говорили про безпекову ситуацію в Україні та участь підрозділів МВС у відбитті атак ворога.
Німеччина вже передала понад 40 авто для прикордонників, 6 машин механізованого розмінування, для Експертної служби МВС. Спецобладнання, реактиви та витратні матеріали для проведення ДНК-досліджень,
– розповів Клименко.
Він також зауважив, що у відомстві чітко обліковують та ретельно контролюють усю надану Україні допомогу.
За словами очільника МВС, ще одним аспектом спільної роботи є оформлення паспортів для українців у Німеччині. Мовиться, що за рік в німецьких представництвах ДП (Державне підприємство – 24 Канал) "Документ" видано майже 150 тисяч українських документів.
Зокрема, там організовано відбір ДНК-зразків для ідентифікації безвісти зниклих громадян України.
Ігор Клименко висловив вдячність Мартіну Єґеру та уряду Німеччини за розуміння потреб органів безпеки нашої держави. Він також подякував за суттєвий внесок в оборону України.
У Німеччині побудують новий завод, який вироблятиме снаряди для України
- 30 січня стало відомо, що німецький концерн Rheinmetall планує побудувати у Німеччині новий завод для виробництва боєприпасів. Снаряди з цього об'єкта будуть постачатись і Україні.
- Зокрема, генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заперечив звинувачення у повільному постачанні. За його словами, завод збудують у "рекордно короткі терміни", щоб забезпечити стратегічну безпеку постачання.
- Водночас постачання снарядів заплановане на 2025 рік. Контракт розрахований до 2029 року, а потенційний валовий обсяг замовлень становить близько 1,2 мільярда євро.
- Крім цього, Паппергер зауважив, що у військових закупках багато що змінилося на краще. Rheinmetall у 2023 році отримала від федерального уряду замовлення або рамкові угоди на суму понад 10 мільярдів євро – для Бундесверу та України. За його словами, цього року ця сума збільшиться як мінімум до 15 мільярдів.