Кайфарік по масті, романтик в душі: українці мемами провели Коломойського у СІЗО
Одіозному Ігорю Коломойському 2 вересня обрали запобіжний захід. Українці – народ з чудовим почуттям гумору, тож відразу відреагували мемами.
Під вартою Коломойський пробуде щонайменше 2 місяці. Окрім того, він може внести заставу. Її розмір становить майже 510 мільйонів гривень. Водночас адвокати повідомили, що одіозний олігарх не платитиме.
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Після засідання Коломойського потролили журналісти. Вони згадали фразу "каву пити будеш?", яка вже стала мемом. Її Коломойський сказав під час суперечки з Мустафою Найємом. Коли одіозний олігарх виходив з зали суду, журналістка запитала: "на каву з собою візьмете?".
Українці мемами відреагували на рішення суду.
Коломойського тепер чекають нові "пригоди" у новому місці / "Перша приватна мемарня"
Коли нема кави, доводиться інакше зігріватися / Голобуцький
Увага, долучайтеся до термінового збору! Зберемо мільйони для Коломойського ще сьогодні, щоб завтра він випив ранкову каву вже вдома.
Давайте швиденько всі зібрали мільйони для Ігоря Валерійовича / Голобуцький
Осінь – такий час, що хочеться пити гарячий чай чефір і думати про свої мільйони.
Ну що ж, смаки можуть змінюватися / GONI Мемаси
Терміновий розголос. Прохання поширити у всіх фейсбучних та вайбер-чатах. Маємо разом зупинити це беззаконня.
Який жах коїться, вже навіть у себе вдома бути страшно / "Український наступ"
Головне – дотримуватися режиму тиші.
У чому підозрюють Коломойського
Одіозному олігарху Коломойському оголосили про підозру 2 вересня 2023 року. Деталі розповіли в Офісі Генпрокурора.
За даними слідства, підозрюваний шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму понад 570 мільйонів гривень. А надалі незаконні грошові кошти легалізував,
– мовиться у повідомленні.
Заявили, що мовиться про період 2013 – 2020 років.
Максимальне покарання, яке загрожує Коломойському, – позбавлення волі до 12 років.