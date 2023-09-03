Кайфарік по масті, романтик в душі: українці мемами провели Коломойського у СІЗО

Одіозному Ігорю Коломойському 2 вересня обрали запобіжний захід. Українці – народ з чудовим почуттям гумору, тож відразу відреагували мемами.

Під вартою Коломойський пробуде щонайменше 2 місяці. Окрім того, він може внести заставу. Її розмір становить майже 510 мільйонів гривень. Водночас адвокати повідомили, що одіозний олігарх не платитиме.

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Після засідання Коломойського потролили журналісти. Вони згадали фразу "каву пити будеш?", яка вже стала мемом. Її Коломойський сказав під час суперечки з Мустафою Найємом. Коли одіозний олігарх виходив з зали суду, журналістка запитала: "на каву з собою візьмете?".

Українці мемами відреагували на рішення суду.



Коломойського тепер чекають нові "пригоди" у новому місці / "Перша приватна мемарня"



Коли нема кави, доводиться інакше зігріватися / Голобуцький

Увага, долучайтеся до термінового збору! Зберемо мільйони для Коломойського ще сьогодні, щоб завтра він випив ранкову каву вже вдома.



Давайте швиденько всі зібрали мільйони для Ігоря Валерійовича / Голобуцький

Осінь – такий час, що хочеться пити гарячий чай чефір і думати про свої мільйони.



Ну що ж, смаки можуть змінюватися / GONI Мемаси

Терміновий розголос. Прохання поширити у всіх фейсбучних та вайбер-чатах. Маємо разом зупинити це беззаконня.



Який жах коїться, вже навіть у себе вдома бути страшно / ​"Український наступ"

Головне – дотримуватися режиму тиші.

У чому підозрюють Коломойського

Одіозному олігарху Коломойському оголосили про підозру 2 вересня 2023 року. Деталі розповіли в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму понад 570 мільйонів гривень. А надалі незаконні грошові кошти легалізував,

– мовиться у повідомленні.

Заявили, що мовиться про період 2013 – 2020 років.

Максимальне покарання, яке загрожує Коломойському, – позбавлення волі до 12 років.