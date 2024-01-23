Ігор Мазепа вийшов із СІЗО під заставу, – Forbes
Джерело:Forbes
Про те, що бізнесмена і власника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу затримали, стало відомо 18 січня. Увечері 23 січня повідомили, що він вийшов із СІЗО, сплативши заставу.
У пресслужбі Concorde Capital вважають, що затримання пов'язане з публічною позицією Мазепи щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу. Там говорять, що силовики діяли протизаконно та агресивно, а арешт називають найбільшим ударом по інвестиційному ринку України за всю історію незалежності.
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У чому підозрюють Ігоря Мазепу
Бізнесмен є підозрюваним у справі про заволодіння землею поблизу Київської ГЕС, її веде ДБР.
Слідчі вважають, що бізнесмен організував схему протиправного заволодіння землями, де розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури, а саме Київської ГЕС. Мова про земельну ділянку у Вишгородському районі площею понад 7 гектарів вартістю понад 20 мільйонів гривень.
Який був розмір застави
19 січня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 лютого. Була і альтернатива – застава у 349 мільйонів гривень.
Згодом розмір застави зменшили до 21 мільйона гривень.
Сам Ігор Мазепа сказав, що така застава – фактично безальтернативний арешт. Адже "жоден бізнесмен в цій країні не зможе за короткий термін зі свого бізнесу витягнути такі кошти".
І зауважив: справа стосувалася 7 мільйонів, а застава становить 349 мільйонів.
Коротко про перебіг справи Мазепи
- У справі затримали кількох підозрюваних, у тому числі брата Мазепи. Також повідомлялося, що згорів заміський будинок бізнесмена.
- Підприємці та представники ВРУ провели закриту зустріч, яка стосувалася тиску силових структур на український бізнес. 22 січня про неї говорив президент України – мовляв, є проблеми, і їх будуть вирішувати на РНБО.
- 23 січня у зверненні Зеленський розповів про те, що вже є рішення РНБО щодо економічної безпеки і стабільності. Зокрема, буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, до складу якої увійдуть представники саме бізнесу. Це не єдине рішення, про інші читайте тут.