Перший окупант, який свідчитиме в Гаазі: Світан розповів цікаві факти з його біографії
Співзасновник так званої ПВК "Редут" Ігор Саліков несподівано прибув до Європи. Він готовий свідчити про злочини російської армії у Міжнародному кримінальному суді. Ця людина накоїла багато лиха.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що він знайомий з Ігорем Саліковим.
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Хто такий Саліков
Як наголосив Світан, Саліков був серед російського ГРУ. У 2014 році він разом з Алєксандром Бородаєм, який згодом став першим "прем'єр-міністром" донецьких бойовиків, заходив на Донбас з території Росії з кількома підрозділами. Вони атакували українські частини.
Частина цих "ГРУшників" була причетна до того, що мене взяли в полон. Також тут причетні і місцеві донецькі "мєнти", які здали інформацію. Я попав в ізоляцію. А Саліков був керівником охорони Бородая. Останній брав участь у допитах в ізоляції. Коли Бородай на останньому допиті наказав мене розстріляти, там теж був Саліков,
– розповів Світан.
Свого часу спільно з представниками Міжнародного кримінального суду був створений звіт щодо перебування Світана та ще близько 60 людей в полоні у 2014 – 2015 році. Найімовірніше, сам Саліков не здогадується, що його дії пам'ятають. І це тільки один з випадків.
60 людей, яких катував і Бородай, і Саліков. І це тільки один звіті. Відкривається певний ланцюжок. Саліков прекрасно розуміє, що хтось його знищить. Або наші спецслужби, або російські. Росіяни хочуть, ймовірно, знищити його, щоб забрати зайвих свідків,
– зазначив Світан.
Зараз Бородай є депутатом російської держдуми та правою рукою одного з місцевих мільярдерів Костянтина Малофєєва. Ці люди можуть позбуватися від свого минулого. А для України ось такі окупанти – це терористи, які накоїли багато лиха. Тому правосуддя колись до них добереться.
У цього Салікова були відносини з правозахисником Осєчкіним. Найімовірніше, вони ухвалили рішення засвітити цю ситуацію, бо Салікова десь треба утримувати. За ним полюють і українські, і російські спецслужби, і охорона Бородая, Малофєєва. Йому треба десь сховатися, щоб дожити до суду. А Міжнародний кримінальний суд може врятувати його від негайної смерті,
– вважає Світан.
Російський окупант звернувся до МКС: коротко
- Ігор Саліков, який є одним зі співзасновників так званої ПВК "Редут" втік до Нідерландів. Там він готовий дати свідчення про воєнні злочини Росії в Міжнародному кримінальному суді.
- Окупант був колишнім офіцером російського ГРУ. Також він був старшим інструктором "Вагнера" та "експолковником і начальником 4-го відділу управління спецоперацій" так званої "генпрокуратури" донецьких бойовиків.
- Офіс генпрокурора України вже упродовж пів року співпрацює з Саліковим. Він дає свідчення про дії Росії; її підготовку до вторгнення, яка велася ще з 2013 року тощо.