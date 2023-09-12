"Мав багато планів та мрій": на Бердянському напрямку загинув 32-річний воїн Ігор Тригуб

На фронті на Півдні України загинув український захисник Ігор Тригуб, який минулого року разом зі своєю родиною виїхав із тимчасово окупованої території.

До лав ЗСУ чоловік став на початку червня цього літа. Герой родом із села Юріївка Запорізької області. Загинув 32-річний Ігор Тригуб під час виконання бойового завдання.

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Свою дружину й доньку після окупації чоловік вивіз до Запоріжжя.

Мав багато планів і мрій на майбутнє. Обожнював свою маленьку донечку, з якою часто приходив до нашого офісу в Запоріжжі. 6 вересня 2023 року Ігор Тригуб героїчно загинув від російського снаряда під час бою,

– розповів голова Софіївської сільської військової адміністрації Станіслав Захаревич.

Зазначають, що життя українського військовослужбовця обірвалось на Бердянському напрямку (Запорізька область).

Україна оплакує кожного героя

Українців зворушило фото з Рівного, на ньому малий хлопчик сидить біля стели зі світлиною 19-річного героя –Єгора Мухи з позивним "Грін". Загиблий – рідний брат хлопчини.

19-річний захисник був бійцем легендарного батальйону "Вовки Да Вінчі", віддав своє життя у боях під Бахмутом.

Під Бахмутом також загинув український захисник Ігор Бабко. Йому було 25.

Окрім того, у боях за Україну загинув сержант 131-го окремого розвідувального батальйону Андрій Орлов. Він був першим воїном, кому президент надав звання Героя України за деокупацію Херсона.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття усім рідним та близьким загиблого воїна.