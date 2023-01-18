Ігор Клименко – новий виконувач обов'язків міністра МВС: коротка біографія

Після трагічної загибелі Дениса Монастирського, виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ України призначили керівника Нацполіції – Ігоря Клименка. Що відомо про нового очільника – читайте у матеріалі 24 Каналу.

В уряді також повідомили, що після обговорення із Верховною Радою буде подання на призначення нового керівника відомства.

Увага Ігоря Клименка призначили виконувачем обов'язків глави МВС

Біографія Ігоря Клименка

До призначення очільником Нацполіції Ігор Клименко майже два роки був заступником Сергія Князєва, пройшовши довгий кар'єрний шлях від психолога центру МВС і до відповідального за кадрове забезпечення у поліції.

Ігореві Володимировичу Клименку 50 років (народився 25 жовтня 1972 року). Рідне місто – Київ. Закінчив Харківський військовий університет, служив у ракетній військовій частині. Заочно закінчив Одеський державний університет та отримав кваліфікацію – психолог.

В органах служить 25 років. Починав психологом Центру практичної психології Управління МВС у 1998 році, а вже за рік став старшим психологом. Далі був співробітником Спеціального миротворчого центру.

Протягом чотирьох місяців у 2002 році брав участь у миротворчій операції на території республіки Югославія у Косово. Відтак два роки очолював відділення професійного психологічного відбору при Управлінні МВС України в Харківській області.

Через два роки, у 2004-му, став головним психологом центру практичної психології Департаменту роботи з персоналом МВС України, а ще через чотири – начальником.



Клименко займався кадровим забезпеченням МВС / Фото npu.gov.ua

З 2008 до 2015-го обіймав різні посади у Департаменті кадрового забезпечення МВС України, у листопаді 2015 його очолив.

У 2014 році брав участь в Антитерористичній операції на Донбасі. У цьому ж році закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за спеціальністю "Правознавство".

Через пів року після призначення Сергія Князєва головним поліцейським України, Клименко став його заступником – начальником Департаменту кадрового забезпечення. З березня 2018 і до призначення головою Нацполіції був заступником Князєва. За сумісництвом працював викладачем у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Родина і майно

В Ігоря Клименка, згідно з декларацією, квартира у Києві площею 67 квадратних метрів і дві земельні ділянки у Бориспільському районі загальною площею у понад 1800 кв.м. Там же у Клименка недобудований будинок площею у майже 120 кв.м.

Дружина Оксана Клименко має земельну ділянку у Житомирській області площею 1500 кв.м.

На Клименка були зареєстровані два авто: Mitsubishi Colt 2009 року і Lexus RX-350 2007-ого. У його дружини є автобус TEMSA.

Нагороди Ігоря Клименка