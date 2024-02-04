Ігоря Гіркіна можуть відправити на фронт, – ЗМІ

Військового злочинця Ігоря Стрєлкова Гіркіна можуть із колонії відправити на лінію фронту. Брати участь у війні проти України російський загарбник може як доброволець.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Зокрема, такий варіант можливий для Гіркіна як заміна відсиджуванню свого терміну у колонії, передає 24 Канал.

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Гіркін може поїхати на війну проти України

Адвокат російського сепаратиста Алєксандр Молохов зазначив, що його клієнт після того, як почалася так звана "спеціальна військова операція", неодноразово казав, що хоче піти на фронт. Водночас, за словами адвоката, для Гіркіна "створювали такі умови – провокаційні, образливі, що він не міг потрапити на фронт".

Молохов зазначив, що не відкидає того, що "в результаті цих подій візьме гору здоровий глузд і людині військовому дадуть можливість діяти так, як він вважає за потрібне". Крім того, адвокат колишнього фсбшника зазначив, що для Гіркіна розглядають варіант з умовно-достроковим звільненням з колонії.

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