Росія оголосила у розшук ексвіцепрезидента "Газпромбанку": зараз він воює за Україну

МВС Росії оголосило в розшук колишнього віцепрезидента російського "Газпромбанку" Ігоря Волобуєва. Наразі він воює проти окупантів у лавах легіону "Свобода Росії".

Ще влітку стало відомо, що Ігор Волобуєв отримав відзнаку "Золотий хрест" за успішне виконання бойових завдань. Підписана вона особисто головнокомандувачем Валерієм Залужним.

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Ексчиновник "Газпромбанку" у розшуку

На сайті МВС Росії з'явилося повідомлення про те, що колишнього віцепрезидента російського "Газпромбанку" Ігоря Волобуєва оголошено у розшук. У базі розшуку зазначається, що підставою для розшуку є стаття Кримінального Кодексу. Водночас точна стаття не повідомляється.

Ігоря Волобуєва оголосили у розшук у Росії / дані з сайту МВС

Наразі Ігор Волобуєв воює на боці України у легіоні "Свобода Росії". Він переїхав до Україн ще на весні 2022 року, після чого у червні того ж року став на захист Батьківщини. Сам чоловік родом з міста Охтирка, що у Сумській області.

Чоловік заявив, що хоче зі зброєю в руках захищати українську землю. Він кається та хоче відмовитися від свого минулого у Росії. Волобуєв планує залишатися в Україні до її перемоги.

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