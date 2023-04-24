Настоятелька монастиря УПЦ МП на Волині заявила, що щодня молиться за Медведчука

Від початку повномасштабного вторгнення стало зрозуміло, що прихильники УПЦ МП живуть в іншій реальності. Серед них, зокрема, – ігумена Стефана з Волині.

Настоятелька Святогірського Успенського Зимненського монастиря Стефана шокувала цинічними заявами. Вона розповіла, що щодня молиться за кума Путіна Віктора Медведчука.

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Чому зрадника шанують в монастирі

Одіозна Стефана стверджує, що ніколи не зраджує людей і Бога (ймовірно, її принципи не поширюються на Україну).

Тих (людей – 24 Канал), які допомагають, які відроджували. Я за них молюся. Але зв'язку в нас немає. Немає такого зв'язку, але я за них молюся. Молюся щоденно. Бо вони дуже багато зробили для відродження обителі,

– видала настоятелька.

Представниця УПЦ МП молиться за Медведчука: дивіться відео

Вона стверджує, що Медведчук нібито допомагав у відновленні монастиря, коли не був у політиці.

"Допомагали, спасали, коли в нас собор був в аварійному стані, і все інше. Стінка була в аварійному стані, теж руйнувалося. Він вже не в політиці був, а дуже багато допомагав. Не в політиці, просто особисто від себе допомагав", – виправдовується ігумена.

Монахині Почаївської лаври розкинулись нісенітницями: що відомо

Міністр культури Олександр Ткаченко нещодавно заявив, що комісію для перевірки стану об'єктів Почаївської лаври, якими користується УПЦ МП, вже створили.

Журналісти "Громадського" відвідали святиню і запитали місцевих черниць, що вони думають про війну. Двоє представниць Лаври заявили, що Україну бомбить не Путін, а Бог. Мовляв, це божа кара за "беззаконня та непідкорення владі".

Жінки з Почаївської лаври назвали диктатора Володимира Путіна "їхнім правителем". Крім цього, диктатор Путін нібито є обраний Богом "владика".

Інша жінка додала, що Путіну бог дав право напасти на Україну. Крім цього, жінки дали зрозуміти, що проти Майдану й засуджують непокору будь-якій владі, тож не можна було скидати Януковича. На їхню думку, владу на землі встановлює бог і не можна проявляти "непокору".