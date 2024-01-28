Росія говорить з позиції сили, – політолог про те, яким має бути розслідування щодо Іл-76

Росія, на території якої впав Іл-76, стверджує, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких везли на обмін. Оскільки це сталося на території країни-агресорки, вона може дозволити собі "бавитися зі світом" у дуже трагічні речі.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що росіяни не дадуть усю інформацію в один день. Вони надають її порційно. Зазначимо, що борт упав зранку 24 січня поблизу Бєлгорода.

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"Росія перебуває у позиції, що домінує. Суб'єкт, який володіє інформацією. Увесь відеосюжет вони не дадуть в один день. Їм цікавіше це робити тривалий період часу", – сказав політолог.

Росіяни зацікавлені у тому, аби Україну та її союзників, які надають озброєння, представляти у "негативному сенсі" тим країнам, на яких орієнтується Росія з боку зовнішньої політики.

Будуть сумніви

Після падіння літака минуло уже кілька днів. Місце падіння борту росіяни уже проінспектували та зібрали частину доказів. Відповідно, якщо це робили за відсутності нейтральної сторони, наприклад, міжнародних спостерігачів, завжди буде сумнів щодо належності та допустимості доказів, які надають для оцінки.

Навіть, якщо вони нині когось допустять, то він скаже: "А я не міг прибути на місце події. Бо воно уже було розчищено. Відповідно, я не знаю, наскільки правдивими й належними є ті докази, які російська сторона мені представляє",

– зауважив Вігірінський.

Політолог наголосив, що буде момент, при якому можна ставити під сумнів будь-яку інформацію, яка походить з Росії, й говорити про те, що вона не відповідає дійсності. Адже країна-агресорка є зацікавленою стороною, аби саме так, а не інакше представляти інформацію світу.

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