Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: в ОП заявили, що усі коментарі будуть пізніше
Джерело:Reuters
В Офісі Президента повідомили, що усі коментарі щодо падіння Іл-76 будуть пізніше. Наразі необхідно зібрати усі дані та уточнити інформацію.
Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк. Окрім того, у ГУР МО також повідомили, що перевіряють усі дані щодо того, чи могли бути на борту Іл-76 українські полонені.
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Коментарі будуть трохи пізніше. Потрібен час, щоб уточнити всі дані,
– коротко відповів Подоляк.
Варто додати, що представник Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив, що 24 січня між Росією та Україною мав відбутися обмін полоненими. Однак, чи були полонені на борту військово-транспортного літака Іл-76 – наразі уточнюється. Юсов також додав, що станом на зараз запланований обмін не відбувається.
Падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області
- Близько об 11:00 низка російських ЗМІ повідомила, що у Корочанському районі Бєлгородщини розбився військово-транспортний літак Іл-76. Згідно з повідомленнями у мережі, на борту могло бути понад 73 особи.
- Російське міноборони підтвердило факт того, що Іл-76 розбився у Бєлгородській області. Разом з тим окупанти заявили, що на борту буцімто було 65 українських військовополонених, яких везли на обмін. Також на борту Іл-76 буцімто було 6 членів екіпажу та 3 охоронці.
- Водночас в Україні заявляють, що з'ясовують деталі падіння Іл-76. Зокрема у Координаційному штабі заявили, що такі повідомлення можуть бути частиною інформаційної операції, а омбудсман Дмитро Лубінець наголосив на підступності ворога. Водночас вони додали, що з'ясовують усі деталі інциденту.
- Низка росЗМІ заявила, що Іл-76 міг летіти не в Бєлгородську область, а з неї. Росіяни періодично використовували цей літак для перевезення озброєння, зокрема, "Шахедів". Окрім того, видання "УП", посилаючись на власні джерела, стверджувало, що на борту буцімто можуть бути ракети С-300.
- Окрім того, OSINT-аналітики також стверджують, що Іл-76 летів зі Сходу в Росію, що суперечить російським заявам про "українських військовополонених" на борту. Аналітики припускають, що на борту могла бути зброя, адже Іл-76 з бортовим номером RA-78830 фіксували 24 січня над Єгиптом, Саудівською Аравією, Іраном та Сирією.