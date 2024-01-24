Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: в ОП заявили, що усі коментарі будуть пізніше

В Офісі Президента повідомили, що усі коментарі щодо падіння Іл-76 будуть пізніше. Наразі необхідно зібрати усі дані та уточнити інформацію.

Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк. Окрім того, у ГУР МО також повідомили, що перевіряють усі дані щодо того, чи могли бути на борту Іл-76 українські полонені.

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Коментарі будуть трохи пізніше. Потрібен час, щоб уточнити всі дані,

– коротко відповів Подоляк.

Варто додати, що представник Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив, що 24 січня між Росією та Україною мав відбутися обмін полоненими. Однак, чи були полонені на борту військово-транспортного літака Іл-76 – наразі уточнюється. Юсов також додав, що станом на зараз запланований обмін не відбувається.

Падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області