Падіння Іл-76 під Бєлгородом: у Буданова розкрили, як росіяни використовували цей літак раніше

У Бєлгородській області впав Іл-76, після чого Кремль почав інформаційно-пропагандистську кампанію проти України. У ГУР пояснили, як саме росіяни використовували військово-транспортний літак до цього інциденту.

Представник ГУР МО Андрій Юсов вкотре висловився щодо падіння Іл-76 у Бєлгородській області. В етері телемарафону він розповів про використання цього літака росіянами до катастрофи, передає 24 Канал.

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Що відомо про Іл-76

Як пояснив Юсов, саме цей літак раніше доставляв озброєння на аеродром в Енгельс та у Бєлгород. Іл-76 помітили в аеропорту "Енгельс-2", який використовується для забезпечення стратегічної авіації Росії боєкомплектом. У тому числі ракетами, які російські загарбники використовують для завдання ударів по Україні.

Це той літак, який постачав в Бєлгородську область ракети С-300 та С-400 для ударів по Харкову та області. Самі росіяни говорять, що ті заходи, які використовуються для постачання сил та засобів противника, використовуються одночасно, ймовірно, для транспортування полонених,

– заявив представник ГУР.

За його словами, якщо це дійсно так, то російські окупанти фактично зізнались у черговому воєнному злочині.

Що кажуть експерти про цю ситуацію