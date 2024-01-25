Падіння Іл-76 під Бєлгородом: у Буданова розкрили, як росіяни використовували цей літак раніше
У Бєлгородській області впав Іл-76, після чого Кремль почав інформаційно-пропагандистську кампанію проти України. У ГУР пояснили, як саме росіяни використовували військово-транспортний літак до цього інциденту.
Представник ГУР МО Андрій Юсов вкотре висловився щодо падіння Іл-76 у Бєлгородській області. В етері телемарафону він розповів про використання цього літака росіянами до катастрофи, передає 24 Канал.
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Що відомо про Іл-76
Як пояснив Юсов, саме цей літак раніше доставляв озброєння на аеродром в Енгельс та у Бєлгород. Іл-76 помітили в аеропорту "Енгельс-2", який використовується для забезпечення стратегічної авіації Росії боєкомплектом. У тому числі ракетами, які російські загарбники використовують для завдання ударів по Україні.
Це той літак, який постачав в Бєлгородську область ракети С-300 та С-400 для ударів по Харкову та області. Самі росіяни говорять, що ті заходи, які використовуються для постачання сил та засобів противника, використовуються одночасно, ймовірно, для транспортування полонених,
– заявив представник ГУР.
За його словами, якщо це дійсно так, то російські окупанти фактично зізнались у черговому воєнному злочині.
Що кажуть експерти про цю ситуацію
- Військовий оглядач Денис Попович нещодавно у розмові з 24 Каналом назвав версію кремлівських пропагандистів з нібито перебуванням українських полонених на борту Іл-76 абсолютно нереалістичною. Він нагадав, що Росія неодноразово намагалася приховати свої воєнні злочини.
- Експерт попередив, що Москва почне поширювати різні фейкові версії щодо падіння Іл-76, щоб скинути з себе провину. На його думку, країна-агресорка навряд чи допустить міжнародних розслідувачів на місце падіння, бо ці експерти одразу поставлять під сумнів основну російську версію.
- Також на падіння Іл-76 у Бєлгородській області відреагував політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він вказав на чималу кількість розбіжностей у заявах росіян. Ще експерт зазначив, що окупанти за допомогою цієї інформаційної провокації хочуть добитися припинення підтримки України з боку її партнерів.
- Схожу думку висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він зауважив, що все більше людей у світі сприймають будь-які повідомлення від Кремля виключно як фейки.