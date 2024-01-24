Це повна маячня, – експолонений пояснив, що не так із заявою росіян про збитий Іл-76

Близько опівдня 24 січня в Бєлгородській області розбився літак Іл-76. Міноборони Росії повідомило, що буцім на борту перебували українські військовополонені.

Проте Максим Колесніков, який особисто пройшов через російський полон, у мережі X назвав заяву окупантів повною брехнею, інформує 24 Канал. Боєць звернув увагу на дуже важливий нюанс.

До теми Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: усе, що відомо про подію

Заява росіян – суцільна брехня

Російське міноборони заявило, що на борту Іл-76 знаходилося 6 членів екіпажу, 65 українських військовослужбовців для обміну, а також 3 російських вояк, які їх супроводжували. Там стверджують, що абсолютно всі загинули.

Звільнений з полону в лютому 2023 року Максим Колесніков визнав, що полонених дійсно регулярно перевозять літаками, проте є одна деталь.

Міністерство війни Росії заявило, що на Іл-76 було 65 полонених, 6 членів екіпажу і 3 (ТРИ) супровідників. Це повна маячня. Коли мене везли літаком з Брянська в Бєлгород, то на 50 полонених було приблизно 20 (осіб – 24 Канал) з їхньої воєнної поліції,

– зауважив експолонений.

Чоловік переконаний, що у такий спосіб росіяни намагаються добитися лише одного – аби Україна не збивала російських літаків над їхньою територією.

Все, що відомо про інцидент з Іл-76

Зранку 24 січня російські телеграм-канали із посиланням на анонімні джерела повідомляли про падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Корочанському районі Бєлгородської області Росії. Існує версія, що Іл-76 було збито на зльоті.

З'явилися перші кадри імовірного падіння літака. На кадрах він загорівся ще в повітрі, а після того, як він упав, утворився вогняний "гриб".

Радник керівника ОП Михайло Подоляк та ГУР МО заявили, що наразі не мають підтвердження присутності українських військовополонених на борту Іл-76.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що з'ясовує деталі події та аналізує отриману інформацію щодо падіння російського Іл-76, в якому нібито перебували українські полонені.

Речник ГУР МОУ Андрій Юсов підтвердив, що цього дня був запланований обмін полоненими.