Кива знову потрапив у скандал: насміхався над акцією до річниці звільнення Авдіївки

З нагоди 7 річниці звільнення Авдіївки 72 бригада ЗСУ з допомогою повітряних кульок запустила в бік Донецька український прапор. Цю акцію розкритикував нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива.

Він зухвало заявив, що "у мого друга незабаром ДР, можна замовити запуск кульок?". Про це він написав у коментарях під дописом.

До теми Кива шкодує, що Янукович не роздавив його на Майдані танком

Кива насміхався над акцією до річниці звільнення Авдіївки

Військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ разом з представниками громадської організації "Третя сила" та небайдужими людьми підняли у небо в сторону Донецька державний прапор. Це трапилось до 7 річниці звільнення Авдіївки – місто звільнили 30 липня 2014 року.



Допис, який прокоментував Ілля Кива у фейсбуці / Скриншот зі сторінки Влада Іванова

На подію відреагував проросійський нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива.



Перший коментар Іллі Киви / Скриншот зі сторінки Влада Іванова

Він заявив, що у його друга зовсім скоро день народження.

У мене скоро у одного ДР, можна замовити запуск кульок? Дивлюся у вас професійно це вже виходить,

– цинічно заявив Кива.

Продовжив свою репліку тим, що незабаром 1 вересня, тож "можна в школах ще підробляти, діти будуть дуже раді! Раніше, дорослі люди ракети в космос запускали, тепер бл*ть повітряні кулі".



Коментар Киви щодо акції на річницю звільненні Авдіївки / Скриншот зі сторінки Влада Іванова

Останні скандальні заяви Іллі Киви

Нещодавно Ілля Кива вкотре висловився зневажливо щодо Революції Гідності. Він заявив, що Віктору Януковичу варто було наїхати на активістів танками.

Перед тим УПЦ МП відхрестились від заяв Киви, який сказав, що восени парафіяни, які вийшли на Хресну ходу, нібито повалять владу Зеленського.

Наприкінці червня Кива та ОПЗЖ влаштували дивний марш на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Дійство радше нагадувало шабаш.

Влад Іванов – активіст та волонтер. Активіст ГО "Третя сила".