Кива знову потрапив у скандал: насміхався над акцією до річниці звільнення Авдіївки
Джерело:телеграм-канал "Останній Блокпост"
З нагоди 7 річниці звільнення Авдіївки 72 бригада ЗСУ з допомогою повітряних кульок запустила в бік Донецька український прапор. Цю акцію розкритикував нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива.
Він зухвало заявив, що "у мого друга незабаром ДР, можна замовити запуск кульок?". Про це він написав у коментарях під дописом.
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Кива насміхався над акцією до річниці звільнення Авдіївки
Військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ разом з представниками громадської організації "Третя сила" та небайдужими людьми підняли у небо в сторону Донецька державний прапор. Це трапилось до 7 річниці звільнення Авдіївки – місто звільнили 30 липня 2014 року.
Допис, який прокоментував Ілля Кива у фейсбуці / Скриншот зі сторінки Влада Іванова
На подію відреагував проросійський нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива.
Перший коментар Іллі Киви / Скриншот зі сторінки Влада Іванова
Він заявив, що у його друга зовсім скоро день народження.
У мене скоро у одного ДР, можна замовити запуск кульок? Дивлюся у вас професійно це вже виходить,
– цинічно заявив Кива.
Продовжив свою репліку тим, що незабаром 1 вересня, тож "можна в школах ще підробляти, діти будуть дуже раді! Раніше, дорослі люди ракети в космос запускали, тепер бл*ть повітряні кулі".
Коментар Киви щодо акції на річницю звільненні Авдіївки / Скриншот зі сторінки Влада Іванова
Останні скандальні заяви Іллі Киви
- Нещодавно Ілля Кива вкотре висловився зневажливо щодо Революції Гідності. Він заявив, що Віктору Януковичу варто було наїхати на активістів танками.
- Перед тим УПЦ МП відхрестились від заяв Киви, який сказав, що восени парафіяни, які вийшли на Хресну ходу, нібито повалять владу Зеленського.
- Наприкінці червня Кива та ОПЗЖ влаштували дивний марш на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Дійство радше нагадувало шабаш.