Кива знову потрапив у скандал: насміхався над акцією до річниці звільнення Авдіївки

1 серпня 2021 , 20:21
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Джерело:

телеграм-канал "Останній Блокпост"

З нагоди 7 річниці звільнення Авдіївки 72 бригада ЗСУ з допомогою повітряних кульок запустила в бік Донецька український прапор. Цю акцію розкритикував нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива.

Він зухвало заявив, що "у мого друга незабаром ДР, можна замовити запуск кульок?". Про це він написав у коментарях під дописом. 

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Кива насміхався над акцією до річниці звільнення Авдіївки

Військовослужбовці 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ разом з представниками громадської організації "Третя сила" та небайдужими людьми підняли у небо в сторону Донецька державний прапор. Це трапилось до 7 річниці звільнення Авдіївки – місто звільнили 30 липня 2014 року. 


Допис, який прокоментував Ілля Кива у фейсбуці / Скриншот зі сторінки Влада Іванова

На подію відреагував проросійський нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива.


Перший коментар Іллі Киви / Скриншот зі сторінки Влада Іванова

Він заявив, що у його друга зовсім скоро день народження. 

У мене скоро у одного ДР, можна замовити запуск кульок? Дивлюся у вас професійно це вже виходить,
– цинічно заявив Кива. 

Продовжив свою репліку тим, що незабаром 1 вересня, тож "можна в школах ще підробляти, діти будуть дуже раді! Раніше, дорослі люди ракети в космос запускали, тепер бл*ть повітряні кулі". 


Коментар Киви щодо акції на річницю звільненні Авдіївки / Скриншот зі сторінки Влада Іванова

Зверніть увагу! Влад Іванов – активіст та волонтер. Активіст ГО "Третя сила". 

Останні скандальні заяви Іллі Киви

  • Нещодавно Ілля Кива вкотре висловився зневажливо щодо Революції Гідності. Він заявив, що Віктору Януковичу варто було наїхати на активістів танками.
  • Перед тим УПЦ МП відхрестились від заяв Киви, який сказав, що восени парафіяни, які вийшли на Хресну ходу, нібито повалять владу Зеленського
  • Наприкінці червня Кива та ОПЗЖ влаштували дивний марш на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Дійство радше нагадувало шабаш.
Автор: Олег Терещенко