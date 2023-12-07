Пропагандисти завили, – Тизенгаузен сказав, наскільки болюча ліквідація Киви для Росії

У Росії суттєво заметушилися через вбивство зрадника України та прихвосня Владіміра Путіна – Іллі Киви. Російські пропагандисти почали плакатися за власну безпеку й просять охорону.

Такою інформацією з 24 Каналом поділився політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, вбитий екснардеп від ОПЗЖ – це серйозний удар по статусу російських спецслужб.

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На думку Тизенгаузена, Ілля Кива – еталон зрадника. В Україні було чимало запроданців, найвідоміші – експрезидент-утікач Віктор Янукович та колишній нардеп Олег Царьов. Однак Кива став яскравим прикладом, до якого дістала Україна.

Українські спецслужби показали, що в захищених елітних котеджних селищах з охороною, до речі, в Киви ще своя охорона була, можна дістати та знищити зрадника. Це удар по престижу російських спецслужб. І вже зараз пропагандисти завили,

– сказав політтехнолог.

Росіяни почали бідкатися й хвилюватися через раптову загибель Іллі Киви, зокрема звучали такі настрої:

"А що тепер робити?";

"Давайте тепер всім охорону!".

На початку 2023 року український суд засудив 46-річного екснардепа Іллю Киву до 14 років позбавлення волі за державну зраду та публічні заклики до окупації України. Він втік з України на початку широкомасштабного вторгнення Росії та був заочно засуджений.

Окупанти розуміють, що це не остання ліквідація пропагандистів, які служать Владіміру Путіну.

На території Донбасу взагалі ледве не щотижня їх підривають. Кожному зраднику у спину дихає "Служба Божа" (СБУ – 24 Канал), тому оглядайся не оглядайся, однаково отримає своє,

– підкреслив Борис Тизенгаузен.

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