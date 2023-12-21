Війна забрала ще одного сина України: на Харківщині загинув студент КНУ імені Шевченка

Героїчно захищаючи Україну від російського загарбника, на фронті загинув старший лейтенант ЗСУ Ілля Міндарьов. Він був студентом Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.

Студент став на службу, коли отримав перші офіцерські погони. У серпні 2023 року український захисник одружився із коханою Ксенією.

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Що відомо про загиблого героя

Ще зовсім юний воїн мріяв про військову кар’єру та сімейне щастя. Після закінчення у 2018 році Київського військового ліцею імені Івана Богуна продовжив навчання на Військово-юридичному інституті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у Харкові.

У 2022 році, отримавши перші офіцерські зірки на погонах, після початку повномасштабної війни він продовжив службу у Військовій службі правопорядку та вступив до магістратури ІМВ КНУ на спеціальність "Міжнародне право". В університеті повідомили про його загибель.

10 грудня близько 03:10 від влучання російської ракети С-300 у Великому Бурлуку на Харківщині загинув студент Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка Ілля Міндарьов,

– йдеться в повідомленні.

У Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого розповіли, що Ілля Міндарьов під час навчання та проходження служби зарекомендував себе як старанний, відповідальний курсант.

Він мав великі успіхи у навчанні та спорті, запам’ятався надійним, грамотним, бойовим побратимом. Був доброю, чуйною людиною, надійним другом та уважним, люблячим чоловіком.

Університетська спільнота висловлює найщиріші співчуття сім’ї, друзям та близьким з приводу непоправної втрати загиблого воїна. Низький уклін родині, яка виховала справжнього патріота. Війна забрала ще одного сина України,

– зазначили у харківському ВНЗ.

Трагічні втрати України у боротьбі проти Росії

15 грудня від підриву загинув 30-річний герой із Закарпаття Михайло Кіяшко. Військовослужбовець боронив країну на південному напрямку фронту. До лав Сил оборони чоловік без вагань став із початком повномасштабного вторгнення агресора.

Того ж дня стало відомо про смерть із бійцем Інтернаціонального легіону, молодшим сержантом ЗСУ Патапілі Хеваге Шеханом Ранішкою. Іноземець був командиром 3 піхотного взводу, 3 піхотної роти ССО "Чарлі" інтернаціонального легіону з березня 2022 року в лавах ЗСУ. Мав позивний "Дантист".

18 грудня під час оборони української землі від російських окупантів загинув український військовослужбовець Едгар Грігорян. Захисникові було всього 23 роки. Воїн загинув через ворожий обстріл у районі Бахмута, отримавши смертельні поранення.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Світла пам'ять.