Важкі для розробки об'єкти: офіцер ЗСУ сказав, чия б ліквідація викликала паніку в Росії

Українські спецслужби ліквідували на територію Росії Іллю Киву, – зрадника з партії ОПЗЖ, що в перші дні повномасштабної війни виїхав на територію країни-агресорки. Однак саму Росію ця подія практично ніяк не сколихнула.

Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Тарас Березовець. Він припустив, що успішний замах на маловідомого в Росії діяча був скоріше сигналом для внутрішньоукраїнського споживача.

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Як сприйняли ліквідацію Киви в Росії

Ілля Кива був досить давно завербований російськими спецслужбами, отримавши завдання інкорпоруватися в структури "Правого сектору". Він зумів виконати це завдання, після чого потрапив у структури МВС часів Арсена Авакова, а вже потім "легалізувався" в промосковській партії Віктора Медведчука.

У самій Росії про Киву майже нічого не знали. Тому не дивно, що низка російських "воєнкорів" дуже зраділа ліквідації "колишнього бойовика "Правого сектору",

– зауважив Березовець.

А ось зрадники України, які втікли на Росію, сприйняли цю ліквідацію вкрай серйозно. Зокрема, персонажі на зразок Алєксанда Чалєнко чи Анатолія Шарія почали одразу скиглити через те, що Росія, мовляв, не може виділити мізерну для себе суму на їхній захист.

"За винятком провоєнних Z-каналів, Росія та її громадяни не помітили вбивства Іллі Киви. Зрадник вів абсолютно відлюдницький спосіб життя, переїжджаючи з місця на місце, щоб приховати свою геолокацію", – зазначив політолог.

Як завдати Росії більш болючого удару

Для того, щоб досягти більшого впливу на російське суспільство, на місці Киви має опинитися хтось із топпропагандистів Кремля на зразок Маргарити Симоньян, Владіміра Соловйова чи Ольги Скабєєвої.

Зокрема, під час ефіру про ліквідацію Киви, пропагандист Соловйов виглядав вкрай засмученим, вчергове показавши себе боягузом перед обличчям загрози.

Соловйов прекрасно розуміє, що він є дуже жирною мішенню (для українських спецслужб – 24 Канал), тому що його ліквідація мала б набагато більший вплив на російську авдиторію. Але такі об’єкти є дуже складними для розробки,

– припустив Березовець.

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