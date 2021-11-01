Іллю Киву в Києві зупинили патрульні

У Києві 1 листопада на Столичному шосе зупинили нардепа Іллю Киву. Політика вже нібито відпустили.

Цю інформацію 24 каналу повідомили джерела у правоохоронних органах. У мережі оприлюднили ймовірне фото з місця подій. На дорозі стоять кілька легковиків та поліцейських авто.

До речі Кива заявив, що наступного року Путіна з днем народження привітає вся Верховна Рада

Кива може чекати на підозру

Підозри політик нібито не отримував. Однак у телеграм-каналах зазначили, що Кива чекає на місці адвоката. Річ у тім, що без захисника підозру вручити не можуть.

У поліції Києва розповіли 24 каналу, що наразі з'ясовують деталі.

Реакція Киви

Сам політик бурхливо відреагував на інцидент. Він каже, що його зупинили, бо засумнівались "в законності речей та документів у машині". Проїзд його авто заблокували. Ба більше, Кива думає, що йому навіть хотіли підкинути "заборонені предмети".

Кива почав говорити про тиск та провокації. Він запевняв, що, мовляв, тепер правоохоронці не мають до нього претензій.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що проти Киви відкрили кримінальну справу за "святкування" роковин смерті Степана Бандери. Однак підозри йому поки не вручили. Нагадаємо, у день роковин нардеп записав відео , як запускає салют та стріляє вгору з автомата.



Киву зупинили патрульні / Фото dtp.kiev.ua

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