Америки замало: як зростає необмежений вплив Маска на США та Європу і чим це загрожує

2024 рік ознаменувався стрімким піднесенням рівня влади бізнесмена Ілона Маска завдяки передвиборчій кампанії Дональда Трампа, який врешті переміг на виборах президента США. Від технолідера, який лише з початком повномасштабної російсько-української війни почав демонструвати свої не завжди адекватні політичні амбіції, Маск у 2024 році досяг безпрецедентного рівня глобальної влади. Він став одним з найвпливовіших людей у світі без жодної виборної посади.

Цьогоріч Маск отримав прямий доступ до президента США і вплив на державні установи, які, фактично, мали б регулювати діяльність його бізнес-імперії. Його компанії стали критично важливими для цифрової інфраструктури багатьох країн, зокрема для України, що воює (мовиться про Starlink). Його фінансові ресурси змушують американських політиків схилятися або боятися, а його твіти викликають захоплення чи гнів світових лідерів.

Фінальним акордом 2024 року стала війна між таборами республіканців, в якій Дональд Трамп обрав сторону Маска. 24 Канал розповідає про етапи зростання фігури Ілона Маска у 2024 році.

Яким був шлях Маска у 2024 році

Цікаво! З моменту обрання Дональда Трампа акції Tesla майже подвоїлися в ціні. Статки Маска, які вже були найбільшими у світі на початок 2024 року, зросли до 421,2 мільярда доларів, за даними Forbes. Найближчий конкурент у рейтингу, засновник Amazon Джефф Безос, відстає на 200 мільярдів доларів.

Отже, з чого почався рік злету політичного впливу Ілона Маска? У січні суд відхиляє компенсаційний пакет у розмірі 56 мільярдів доларів, який Маск отримував як генеральний директор Tesla. У відповідь Маск оголошує про перенесення штаб-квартири Tesla до Техасу. Ще одна компанія Маска, Neuralink, вперше успішно імплантує комп'ютерний чип у мозок пацієнта, що дозволяє йому керувати комп’ютерною мишею лише за допомогою думки. Результати ж діяльності Tesla виявляються невтішними: Cybertruck не має успіху, а на продажах інших автомобілів компанія не отримує значних прибутків.

У лютому Маск остаточно переносить штаб-квартиру SpaceX до Техасу. Tesla опиняється в центрі скандалу після того, як відмовляється оплачувати замовлення на 2000 доларів у каліфорнійській пекарні. Після того як інцидент стає вірусним у X, Маск особисто погашає борг. Україна заявляє, що російські військові використовують термінали Starlink, виготовлені SpaceX, на окупованих українських територіях, але Маск заперечує, що продавав їх Росії.

Що Маск говорив про Україну Не варто забувати, що бізнесмен має власний погляд на російську агресію проти України. І не завжди у ньому Україна є однозначною жертвою. Ось кілька із його наративів:



• "Було трагічною втратою життя для України атакувати більшу армію, яка мала глибоку оборону, мінні поля та сильнішу артилерію, без переваги в повітрі";

• "Немає жодного шансу, що Росія забере всю Україну, оскільки місцевий опір буде надзвичайно сильним на Заході, але Росія точно отримає більше землі, ніж вона має сьогодні";

• "Чим довше триватиме війна, тим більше території завойовуватиме Росія, поки не дійде до Дніпра";

• "Якщо війна триватиме досить довго, то впаде й Одеса";

• "Донбас та Крим мають стати частиною Росії".

Настає весна, у США активізуються передвиборчі перегони. І у березні Маск заявляє, що не підтримуватиме жодного кандидата на президентських виборах у США. Водночас він зустрічається з Трампом у Мар-а-Лаго – це стає стартом їхнього дуету.

У березні Маск подає до суду на OpenAI через її плани перетворитися на комерційну компанію. OpenAI, засновниками якої є Маск і її генеральний директор Сем Альтман, називає позов "безпідставним". SpaceX тим часом проводить третій тестовий запуск ракети Starship, найбільшої та найпотужнішої ракетної системи з коли-небудь створених. Запуск проходить успішно до моменту повернення в атмосферу, коли ракета згорає. А колишні керівники Twitter подають до суду на Маска, вимагаючи 128 мільйонів доларів за невиплачені компенсації.

У квітні Tesla фіксує найбільше падіння доходів з 2012 року. У медіа з'являються повідомлення, що Трамп і Маск спілкуються телефоном кілька разів на місяць. Австралійський комісар з безпеки в інтернеті наказує X приховати відео нападу з ножем у сіднейській церкві для користувачів по всьому світу. Маск оскаржує це рішення в суді, але програє. Гейт до Маска розширює кордони – прем'єр-міністр Австралії називає Маска "зарозумілим мільярдером, який вважає себе вищим за закон". Tesla продовжує знижувати ціни, намагаючись конкурувати з китайськими гігантами електромобілів, зокрема BYD. На тлі цього Маск робить несподіваний візит до Китаю.

У травні Starlink оголошує про припинення роботи в охопленому війною Судані, що, за словами гуманітарних організацій, може занурити країну у ще більший хаос. Є й нюанси у Neuralink – перший імплант від цієї компанії Маска частково від’єднується від мозку пацієнта, що ускладнює роботу мініатюрного комп'ютера.

Наприкінці весни політична історія Маска набирає обертів. З'являються чутки, що Трамп розглядає можливість залучення Маска до роботи в Білому домі.

Літо минає тривожно:

у червні акціонери Tesla відновлюють компенсаційний пакет Маска;

SpaceX успішно запускає нову версію ракети Starship;

Tesla відкликає більшість проданих Cybertruck, що відбувається вже вчетверте.

У липні на Трампа скоюють замах, після чого Маск відкрито заявляє про повну підтримку екс-президента. З'являються повідомлення, що Маск планує щомісяця виділяти 45 мільйонів доларів на кампанію Трампа, але він це заперечує (зрештою він виділить близько 250 мільйонів).

Що було напередодні та після виборів

Справжня гарячка розгортається восени. У жовтні Маск пише у X: "Ніхто навіть не намагається вбити Байдена чи Камалу", натякаючи на замахи на Трампа. Це, звичайно, викликає хвилю критики з боку Білого дому. Водночас бізнесмена не запрошують на технологічний саміт у Великій Британії через публікації про "насильницькі заворушення на расовому ґрунті", після чого він радить нікому не їхати до цієї країни.

Тоді ж Маск виступає разом із Трампом на мітингу в місті, де на Трампа раніше було скоєно замах, і попереджає, що це буде "останній вибір" для США, якщо Трамп не переможе. Восени Ілон був зайнятий також поширенням конспірологічних теорій щодо наслідків урагану Гелен на південному сході США, звинувачуючи уряд у перешкоджанні роботі Starlink.

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Ще декілька подій з життя компаній Маска восени:

Tesla не виконує прогнозів із постачання автомобілів у третьому кварталі;

у Бразилії знімають заборону на X після дотримання компанією місцевих законів;

Маск обіцяє 1 мільйон доларів зареєстрованим виборцям Пенсильванії. Після юридичних суперечок щодо формату розіграшу справа доходить до суду, але ініціативу не блокують;

Tesla презентує прототип безпілотного таксі, обіцяючи початок виробництва через три роки, однак інвестори залишаються байдужими, і компанія втрачає 60 мільярдів доларів у капіталізації;

Маск співпрацює з кампанією Трампа, щоб не допустити поширення компрометувального досьє на майбутнього віцепрезидента Джей Ді Венса у X.

SpaceX успішно запускає Starship і ловить її за допомогою гігантських металевих "рук" при поверненні на Землю.

У листопаді Дональд Трамп перемагає на виборах, і Маск із захватом пише: "В Америці знову настав ранок". Трамп оголошує, що Маск і підприємець Вівек Рамасвамі очолять консультативний орган, який не входитиме до федерального уряду, – "міністерство ефективності уряду", що займатиметься скороченням державних витрат.

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Після виборів Маск обіцяє звільнити десятки тисяч федеральних службовців. Крім того, він несподівано бере участь у телефонній розмові Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. А парламент Великої Британії викликає Маска для надання свідчень щодо ролі X у літніх заворушеннях, але він відмовляється.

У грудні Трамп висуває близького соратника Маска, мільярдера Джареда Айзекмана, який брав участь у польотах SpaceX, на посаду голови NASA.

Європейський вплив Маска

Напередодні нового року Маск галасно увірвався до європейського політичного життя. Технопідприємець зробив приголомшливий публічний крок на підтримку ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), опублікувавши гостьову колонку в газеті Welt am Sonntag. Цей матеріал викликав значний резонанс і навіть призвів до звільнення редакторки відділу думок Єви Марії Когель на знак протесту.

Колонка, написана німецькою мовою, вийшла на сайті медіа у суботу, а в неділю була надрукована в головному виданні медіагрупи Axel Springer, яка також володіє американським політичним порталом Politico.

У колонці Маск використав популістську риторику, намагаючись спростувати "екстремістський" імідж AfD. Бізнесмен вдався до аргументів, озвучених раніше у своєму дописі в X, де заявив, що "лише AfD може врятувати Німеччину".

Зображення AfD як праворадикальної партії є явно хибним, зважаючи на те, що лідерка партії Аліса Вайдель має одностатевого партнера зі Шрі-Ланки! Чи це схоже на Гітлера? Прошу!

– написав Маск у колонці.

Німецьке агентство внутрішньої розвідки з 2021 року класифікує AfD як організацію, що підозрюється в екстремізмі.

У своїй колонці Маск також захищає своє право висловлюватися про німецьку політику, посилаючись на "значні інвестиції" в країні. AfD, яка виступає з жорсткою антиімміграційною позицією, закликає до масових депортацій – аналогічно до політики, яку планує реалізувати новообраний президент США Дональд Трамп. За даними MSNBC, жорстка позиція AfD щодо міграції навіть знайшла відгук у новообраного віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Після публікації статті коментатори медіагрупи Welt Group виступили із заявами. Головний редактор Welt, Ян Філіп Бургард, і майбутній видавець з 1 сісня Ульф Пошардт підкреслили важливість свободи слова й обговорення поляризаційних позицій у журналістиці. Водночас Бургард у своєму коментарі назвав позицію Маска "фатально хибною", зокрема через бажання AfD вийти з Євросоюзу, відновити співпрацю з Росією та догоджати Китаю.

Публікація Маска викликала хвилю реакцій у Німеччині, де вибори мають відбутися 23 лютого після розпаду коаліційного уряду канцлера Олафа Шольца. AfD зараз посідає друге місце в опитуваннях і потенційно може стати перешкодою для формування більшості як правоцентристів, так і лівоцентристів. Утім, провідні німецькі партії обіцяють уникати співпраці з AfD на національному рівні.

Редакторка відділу думок Welt am Sonntag, Єва Марія Когель, оголосила про звільнення одразу після публікації колонки. Вона написала на X: "Я завжди із задоволенням керувала відділом думок у Welt і Wams. Сьогодні у Welt am Sonntag з’явився текст Ілона Маска. Вчора я подала на звільнення після його публікації".

Лідер німецької опозиції ХДС/ХСС Фрідріх Мерц, який може стати наступним канцлером, уже розкритикував Ілона Маска за колонку в підтримку ультраправої AfD, назвавши це втручанням у виборчу кампанію. Мерц зазначив, що подібні дії є безпрецедентними для західних демократій, і припустив, що аналогічна ситуація викликала б обурення в США.

Окрім того, Маск розкритикував британського прем'єра Кіра Стармера і закликав провести нові вибори у Великій Британії.

Мільярдер написав серію постів, в яких критикував роботу Стармера на посаді головного державного обвинувача, закликав звільнити з в'язниці ультраправого активіста Томмі Робінсона, і заявив, що "лише" партія Найджела Фараджа Reform UK може "врятувати" Велику Британію.

Відповідаючи на одне з повідомлень про нове опитування, що свідчить про падіння підтримки лейбористського уряду Стармера, Маск закликав провести повторне голосування.

Як Маск призвів до розколу всередині республіканців

У грудні між технократом Маском та радикальники прихильниками руху Дональда Трампа "Make America Great Again" (MAGA) розгорівся гострий конфлікт. Причиною його стало призначення обраним президентом США радником з питань штучного інтелекту підприємця індійського походження Шрірама Крішнана. Це рішення викликало розкол серед прихильників Трампа, загострюючи суперечки щодо імміграції – ключового питання його виборчої кампанії.

Маск і його партнер по міністерству ефективності уряду, Вівек Рамасвамі, уже стали об'єктами критики з боку відомих американських ультраправих активістів, зокрема Лори Лумер і колишнього конгресмена Метта Ґейца. Лумер, яка часто виступає з антиімміграційною риторикою, назвала вибір Крішнана "глибоко тривожним" через його підтримку розширення віз і грін-карт для кваліфікованих працівників. Вона заявила, що це суперечить "оригінальній програмі MAGA".

Маск, який сам є іммігрантом з Південної Африки, вступив у суперечку, заявивши на X, що йому постійно бракує талановитих інженерів.

Це основний обмежувальний фактор у Кремнієвій долині... Вибір простий: або Америка виграє, або програє. Якщо ми змусимо найкращі таланти світу працювати на іншу сторону, Америка програє. Кінець історії,

– додав Маск.

Рамасвамі очікувано підтримав Маска. У довгому дописі він зазначив, що США приречені на занепад без висококваліфікованих іноземних працівників, і розкритикував американську культуру за заохочення "посередності". Він написав: "Культура, яка прославляє королеву випускного балу більше, ніж переможця олімпіади з математики, не створить найкращих інженерів".

Проте ці заяви викликали обурення серед прихильників MAGA. Лумер звинуватила Маска і Рамасвамі в підриві імміграційної політики Трампа, заявивши, що вони просувають інтереси "технічних мільярдерів", які прагнуть отримати "дешеву робочу силу з Індії та Китаю". Консервативний подкастер Бренден Діллі також критично висловився, заявивши, що "технобрати" не розуміють американської культури.

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Навіть Ніккі Гейлі, колишня конкурентка Трампа на президентських виборах і критик, чиї батьки також були іммігрантами з Індії, зауважила:

У американських працівників і культури немає проблем. Достатньо подивитися на кордон, щоб зрозуміти, скільки людей хочуть жити в США. Ми маємо інвестувати в американців, а не в іноземних працівників.

Суперечка окреслила можливий майбутній конфлікт усередині майбутньої адміністрації Трампа, який під час свого першого терміну обмежив доступ до віз H-1B, але в останній кампанії виявив готовність підтримати легальну імміграцію кваліфікованих працівників. "Якщо ви здобуваєте ступінь доктора наук у США, ви повинні мати змогу залишитися в цій країні", – заявив Трамп у подкасті All In у червні.

Кого підтримав Трамп – MAGA чи Маска

Обраний президент США Дональд Трамп в результаті підтримав у "міграційній суперечці" саме Ілона Маска. Трамп заявив, що повністю підтримує програму, яка дозволяє залучати іноземних технічних працівників і яку критикують деякі його прихильники, пише Reuters.

Ця заява пролунала після серії дописів Маска в соціальних мережах, де він обіцяв "оголосити війну" опонентам програми H-1B, яка надає можливість іноземцям працювати в США за спеціальностями високої кваліфікації.

Трамп, який раніше обмежував використання цих віз під час свого першого президентського терміну, в інтерв'ю The New York Post заявив, що виступає за збереження програми:

У мене багато працівників із візами H-1B на моїх об'єктах. Я завжди вважав цю програму чудовою. Я користувався нею багато разів.

Цікаво! Маск, натуралізований громадянин США, народжений у Південній Африці, колись сам мав візу H-1B. Цього року його компанія Tesla отримала 724 таких візи. H-1B зазвичай видається на три роки, з можливістю продовження або отримання грін-карти.

Історія навколо віз H-1B висвітлила розбіжності між технолідерами, зокрема Маском, та базою Трампа, яка послуговується іншими, ніж бізнесмени, точками зору. Для технологічного сектору США програма H-1B є важливим інструментом залучення талановитих фахівців, чого не розуміють прихильники MAGA. Вони ж стверджують, що програма сприяє зниженню зарплат американців.

Маск, який інвестував близько 250 мільйонів доларів у кампанію Трампа, протягом останнього тижня року неодноразово акцентував увагу на дефіциті місцевих професіоналів, необхідних для успішної роботи американських технокомпаній. Дедалі більш зрозумілим стає план Маска – використовуючи важелі держави, які опинилися в його руках, далі будувати свій бізнес та робити все на його користь. І тепер в цьому йому допомагатиме не абихто, а Дональд Трамп. І з великою ймовірністю у 2025 році світ побачить ще більшу концентрацію влади у руках колишнього південноафриканського іммігранта.