"Так багато смертей за такий мізер": Маск видав цинічну заяву щодо контрнаступу України

Мільярдер Ілон Маск вкотре вирішив поділитися власними думками щодо перебігу російсько-української війни. Цього разу він заявив, що нібито Україна втратила багато життів за "мізер" території.

Раніше Ілон Маск неодноразово публікував цинічні пости про війну в Україні та навіть пропонував "мирний план". А його політика щодо соцмережі Х, раніше відомої як Twitter, сприяла поширенню російської пропаганди.

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Реакція Маска на наступ ЗСУ

Американський економіст та бізнесмен Девід Сакс у соцмережі Х публікував мапу українського контрнаступу від ISW. Він акцентував на тому, нібито Україна втрачає безліч військових для звільнення земель, які навіть не помітно на карті. А контрнаступ економіст взагалі назвав "розхваленим".

Українські територіальні здобутки в результаті їхнього розхваленого контрнаступу (виділено синім) настільки мізерні, що їх ледве видно на карті,

– йшлося в пості Сакса.

Ілон Макс приєднався до обговорення та перепостив на власну сторінку проросійську тезу про повільний контрнаступ. Він додав короткий, але цинічний коментар: "Так багато смертей за такий мізер".

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