"Так багато смертей за такий мізер": Маск видав цинічну заяву щодо контрнаступу України
Джерело:Ілон Маск
Мільярдер Ілон Маск вкотре вирішив поділитися власними думками щодо перебігу російсько-української війни. Цього разу він заявив, що нібито Україна втратила багато життів за "мізер" території.
Раніше Ілон Маск неодноразово публікував цинічні пости про війну в Україні та навіть пропонував "мирний план". А його політика щодо соцмережі Х, раніше відомої як Twitter, сприяла поширенню російської пропаганди.
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Реакція Маска на наступ ЗСУ
Американський економіст та бізнесмен Девід Сакс у соцмережі Х публікував мапу українського контрнаступу від ISW. Він акцентував на тому, нібито Україна втрачає безліч військових для звільнення земель, які навіть не помітно на карті. А контрнаступ економіст взагалі назвав "розхваленим".
Українські територіальні здобутки в результаті їхнього розхваленого контрнаступу (виділено синім) настільки мізерні, що їх ледве видно на карті,
– йшлося в пості Сакса.
Ілон Макс приєднався до обговорення та перепостив на власну сторінку проросійську тезу про повільний контрнаступ. Він додав короткий, але цинічний коментар: "Так багато смертей за такий мізер".
Скандал навколо Starlink
- У новій біографії Ілона Маска йшлося, що мільярдер наказав вимкнути супутникові станції на окупованих територіях, щоб не дозволити ЗСУ атакувати російський флот. На його думку, це могло б спровокувати Росію до ядерного удару.
- Відомо, що Макс говорив з російським послом у США, коли дізнався, що його винахід використовують для атак на кораблі окупантів. Його переконали, що атака українців на Севастополь призведе до ядерної війни.
- У відповідь на закиди Маск заявив, що на тих територіях вони не працювали з самого початку – тобто він нічого не вимикав. Голова ГУР Кирило Буданов своєю чергою сказав, що наразі уся лінія фронту працює на Starlink, однак біля Криму справді деякий час не було покриття.
- Сенат США вимагає розслідувати маніпуляцію Маска із Starlink в Україні. Там заявили, що потрібно перевірити наявність інструментів для гарантії, що зовнішня політика проводиться урядом, а не одним мільярдером