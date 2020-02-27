Всупереч протоколу: Ілон Маск взяв участь у першому засіданні Кабміну Трампа

Американський бізнесмен та мільярдер Ілон Маск взяв участь у першому засіданні Кабінету міністрів президента США Дональда Трампа. Це є безпрецедентним випадком.

Він не є членом адміністрації американського президента, а є лише консультантом. Ілон Маск навіть виступив з промовою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Що про це відомо

Ілон Маск, який обіймає посаду старшого радника президента США і навіть не є керівником Департаменту урядової ефективності (DOGE), всупереч протоколу, взяв участь у першому засіданні кабінету міністрів президента Дональда Трампа.

У Білому домі пояснили участь Маска у засіданні тим, що "Ілон і так щодня працює з міністрами та їхніми підлеглими, щоб виявити марнотратство, шахрайство та зловживання".

Сам американський президент почав із "веселої заяви", що він зібрав "чудовий" кабінет радників. Дональд Трамп також додав, що однією з речей, для якої його обрали, було збалансувати бюджети та "повернути наш бюджет у форму".

Ілон Маск своєю чергою зазначив, що "загальна мета" команди Doge полягає у тому, аби "допомогти розв'язувати проблему величезного дефіциту". За його словами, якщо нічого не вдіяти, то країни "фактично стане банкрутом".

Також, звертаючись до кабінету міністрів, Маск сказав, що Doge, безумовно, робитиме помилки, коли вони продовжуватимуть, але пообіцяв швидке виправлення недоліків. На довгий виступ Маска Трамп віджартувався.

Ілоне, дозволь кабінету висловитися на секунду. Хтось незадоволений Ілоном? Якщо так, ми викинемо його звідси. Хтось незадоволений?

– сказав президент США.

Маск у відповідь відзначив досягнення Трампа, заявивши, що той, на його думку, "зібрав найкращий кабінет за всю історію".

Нагадаємо, Ілон Маск не є адміністратором Департаменту ефективності уряду США (DOGE) і не обіймає посаду у відомстві. Відомство здійснює нагляд за скороченням співробітників федеральних установ.