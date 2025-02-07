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24 Канал Новини світу Ілон Маск заявив, що любить Трампа, як "гетеросексуал іншого чоловіка"
7 лютого, 19:27
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Ілон Маск заявив, що любить Трампа, як "гетеросексуал іншого чоловіка"

Дмитро Усик
Основні тези
  • Ілон Маск заявив про свою симпатію до Дональда Трампа, назвавши це "любов'ю гетеросексуала до іншого чоловіка".
  • Журнал Time розмістив Маска на обкладинці, описуючи його вплив на уряд США як безпрецедентний для приватного громадянина.

Журнал Time помістив Ілона Маска на обкладинку нового випуску, показавши його у кріслі президента США. На тлі цього мільярдер зізнався Трампу в особливій симпатії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Ілона Маска у соцмережі Х.

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Що відомо про зізнання у любові Маска

Люблю Дональда Трампа настільки сильно, як гетеросексуал може любити іншого чоловіка,
– заявив Ілон Маск.

Його слова викликали бурхливе обговорення в мережі, але дехто захоплюється так званим billionaire romance.

Цікаво, що сам Дональд Трамп за пів години після цього опублікував на своїй сторінці фото, на якому поруч з ним у великому червону картузі позує сам Ілон Маск.

Зауважимо, що журнал Time помістив мільярдера на обкладинку свого лютневого номера. "Жоден приватний громадянин і вже тим паче той, чиє багатство та мережа підприємств безпосередньо підлягають нагляду федеральної влади, не володів такою владою над апаратом уряду США", – йдеться у журналі Time