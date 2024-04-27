Де розташовані російські Ільський і Слов'янський НПЗ, які атакували дрони: показуємо на карті

У Краснодарському краї Росії вночі 27 квітня невідомі безпілотники атакували два нафтопереробні заводи. Мовиться про Ільський і Слов'янський НПЗ.

Внаслідок атаки на цих нафтопереробних заводах сталося займання, яке зрештою приборкали російські екстрені служби. Де саме розташовані Ільський і Слов'янський НПЗ – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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У Росії горів Ільський НПЗ

Російські пропагандисти зазначили, що звуки нібито вибухів чули орієнтовно перед 4:00 27 квітня. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв вже о 5:12 розповів про буцімто збиті дрони.

Кондратьєв заявив, що нібито вони "подавили" понад 10 безпілотників у Слов'янському, Сіверському та Кущівському районах.

Намагалися (дрони – 24 Канал) атакувати НПЗ та об'єкти інфраструктури. Як повідомляють із місць – постраждалих і серйозних пошкоджень немає. Оперативні служби ліквідують загоряння внаслідок падіння БпЛА,

– пояснив губернатор.

У телеграм-каналі ASTRA повідомили, що місцеві мешканці повідомляють про атаку на Ільський нафтопереробний завод. Мовляв, там виникла пожежа, яку вже майже загасили.

Де розташований Ільський нафтопереробний завод: дивіться на карті

До того ж місцеві жителі писали про не менш ніж 7 вибухів у Слов'янську-на-Кубані та звуки, схожі на роботу БпЛА.

Гучно було також і на Слов'янському НПЗ

На Ільському НПЗ вже не вперше лунають вибухи і відбуваються пожежі. Так, 9 лютого 2024 року на нафтопереробному заводі також була "бавовна", згодом стало відомо, що це була операція СБУ, яка застосувала дрони для атаки на завод.

Глава Слов'янського району Роман Синяговский повідомив, що на їхньому нафтопереробному підприємстві "Слов'янськ-ЕКО" спалахнула пожежа. За його словами, пошкоджена ректифікаційна колона. Пожежу нібито ліквідували.

Де розташований Слов'янський НПЗ: дивіться на карті

У одному з російських телеграм-каналів написали, що нібито дрони атакували "Слов'янськ-ЕКО", бітумний завод та Ільський нафтопереробний завод. Проте російська влада це традиційно не підтверджувала цю інформацію.

Згодом у Міненерго України заявили, що вночі в Росії удари були по НПЗ "Словʼянськ-ЕКО", бітумному заводу, Ільському НПЗ та інших об'єктах. Після атаки на деяких підприємствах виникли пожежі.

Крім того, OSINT-аналітик @Osinttechnical у соцмережі Х показав, як виглядає місце, де була пожежа у Слов'янську-на-Кубані у Краснодарському краї на карті. За словами аналітика, це місце розташоване на півдні.

Варто зазначити, що міністерство оборони Росії відзвітувалося про "збиття" і "придушення" близько 66 дронів над територією Краснодарського краю.

Як виглядає місце пожежі у Краснодарському краї на карті / Фото і відео з акаунта @Osinttechnical у соцмережі Х