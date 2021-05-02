Імітація демократії, – Мацарський відреагував на вибори президента Росії та Сирії

Президент Сирії Башар Асад є політичним близнюком очільника Кремля Володимира Путіна. У цих країнах проводять вибори, знаючи результати зазделегідь.

Таку думку у своєму блозі "Большой мир" висловив журналіст Юрій Мацарський. Він зазначив, що у людей немає ніякого шансу за допомогою виборів змінити систему чи навіть незначних політиків.

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Роль виборів для Асада

Мацарський нагадав, що попередні вибори в Сирії були у 2014 році. Тоді Асад привів на вибори 2 інших кандидатів, які постійно його хвалили. На виборах він нібито отримав понад 90% голосів.

У такий спосіб він намагався, за словами журналіста, продемонструвати народу свою демократичність та готовність до конкурентної боротьби.

Імітація демократії, таким як Асад, необхідна для одної-єдиної цілі: хоча б зробити вигляд легітимності, тобто, законності своєї влади,

– пояснив Мацарський.

На його думку, на чесних виборах у демократичній країні, де медія є незалежними, Башар Асад ніколи б не став навіть "головним у поїзді". Також він зазначив, що неабиякий вплив на буцімто перемогу Асада мають керівники бізнесу.

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Що спільного між Асадом і Путіним

Як зауважив Мацарський, обох президентів до влади привели попередники. Місце очільника Кремля Путін отримав від Бориса Єльцина, натомість Асад – від свого батька, що захопив владу Сирії ще у 1970 році.

Також в Росії, як в Сирії, всі вибори проводять, хоч результат є відомим заздалегідь. Однак, на думку журналіста, якщо Асад контролює лише владу в Сирії, то Путін прагне відданості й від інших сусідніх держав.

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