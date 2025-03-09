Може бути ще гірше: політик зі США пояснив, у чому небезпечність імпічменту Трампа

Дональд Трамп з початку свого президенства встиг зробити багато гучних заяв та суперечливих дій. В Конгресі США вже навіть погрожують оголосити йому імпічмент. Проте це може виявитись не найкращою ідеєю.

Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін, зазначивши, що Трамп планує затриматись довше у кріслі президента США більше, ніж на 4 роки. Також під час виступу президента США в Конгресі, демократ Ел Грін голосно обурювався заявами Трампа, а пізніше заявив, що "працює над статтями імпічменту".

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Може стати монархом

Рашкін зауважив, що Дональда Трампа вже робить заяви щодо можливого продовження своєї президентської каденції. Мовляв, він не проти залишитися на довше.

Хоча тоді йому виповниться 83 роки. Тому уявити, що він захоче просидіти в кріслі президента ще чотири роки, важко,

– підкреслив політичний діяч.

На прикладі Джозефа Байдена всі бачили, за словами Рашкіна, що вік може пожартувати над людиною. З іншого боку Трамп може стати королем, монархом і не бути більше президентом. Для цього навіть не потрібно жити в Білому домі – резиденція монарха може бути в Мар-а-Лаго.

Ще один варіант розвитку подій, якщо народ збожеволіє і станеться якийсь катаклізм, який призведе до різкої зміни ситуації в країні,

– припустив він.

До слова. Конгресмен Ел Грін бурхливо реагував на висловлювання Дональда Трампа під час його виступу в Конгресі 4 березня. Гріна обурив намір влади скоротити програму медстрахування для бідних. Він заявив, що працює над статтями імпічменту Трампа. Конгресмен вважає його "не придатним" президентом, який не має бути на цій посаді.

За часів Джозефа Байдена, впевнений громадський діяч, було важче уявити, що президент не досидить до кінця своєї каденції. Однак якщо Трамп не досидить, є віцепрезидент – Джей Ді Венс.

Тут багато хто стикається з тим, що імпічмент – це не найкраща ідея, тому що можемо опинитися з теперішнім віцепрезидентом на чолі США. А вони бувають радикальнішими та жахливішими за попередників. Це один із захистів проти ідеї імпічменту,

– наголосив Юрій Рашкін.

Тому, за його словами, тим, хто сподівається, що буде імпічмент, варто пам'ятати. Поки або республіканці не втратять страх, або демократи не отримають владу в Конгресі – в Палаті представників, а ще було б гарно і в Сенаті, будемо мати те, що маємо.

Нагадаємо, що політолог Володимир Фесенко припустив, що для ініціювання та оголошення імпічменту Трампу потрібна більшість голосів у Палаті представників. Проте її наразі немає, тому що в Палаті республіканців більше, ніж демократів. Водночас якщо "руйнівні процеси", які зараз тривають в США, вплинуть на Республіканську партію, тоді ситуація може змінитись.