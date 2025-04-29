В Українському конгресі Америки оцінили можливість імпічменту для Трампа

Конгресмен Шрі Танедар 28 квітня подав до Палати представників США прохання про імпічмент Дональда Трампа. Своє рішення він пояснив тим, що американський президент "руйнує демократію".

Насправді можливість імпічменту Трампа доволі примарна. Таку думку 24 Каналу висловив речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський, зауваживши, що зараз є потужна вертикаль влади.

Дивіться також Путін розчаровує Трампа, – колишній спецпредставник США про завершення війни

Чому імпічмент малоймовірний

Політична партія Трампа контролює Сенат і Палату представників. Він перетворює свою владу у так звану "вертикальну", яка починає нагадувати Угорщину чи Росію.

Трамп хоче контролювати всі рішення. Ми бачимо, що в Палаті представників пройшов тільки один законопроєкт і він стосувався навіть не економіки, а мігрантів. Все інше так і не стало законом,

– зауважив Андрій Добрянський.

У Сенаті така сама ситуація. Всі голосували за кожного номінованого кандидата для кабміну Трампа. Він контролює думки Сенату й конгресу. Якщо імпічмент запропонують у Палаті представників, то малоймовірно, що почнеться хоча б розслідування.

Нічого не зміниться до 2026 – 2027 років, коли більшість здобудуть демократи. Не варто забувати, що Трамп уперше став президентом у 2016 році, контролював Палату представників до 2018-го, і лише у 2019 році розпочалася процедура імпічменту.

До слова, західні ЗМІ пишуть, що команда Трампа серйозно підійшла до можливої процедури імпічменту. Трампа звинувачують в узурпації влади. Але для усунення президента потрібно 67 голосів зі 100 у Сенаті. Цього ще не траплялося ніколи.