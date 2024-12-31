Суд видав ордер на затримання президента Південної Кореї, якому раніше оголосили імпічмент

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль перебуває під слідством за звинуваченням у державній зраді. У вівторок, 31 грудня, суд ухвалив рішення, пов’язане з подальшим розглядом справи.

Раніше парламент країни проголосував за імпічмент Юн Сок Йоля, повідомляє 24 Канал із посиланням на південнокорейське видання Yonhap.

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Чому Юн Сок Йоль перебуває під слідством

Суд схвалив ордер на затримання Юн Сок Йоля в рамках розслідування щодо оголошеного президентом воєнного стану у Південній Кореї 3 грудня.

У такий спосіб Юн Сок Йоль спробував втриматися при владі й отримати жорсткий контроль над політичною діяльністю та засобами масової інформації. Він із дружиною опинився у центрі низки скандалів від початку свого президентства, зокрема через дорогі подарунки.

Юн Сок Йолю лише з другої спроби оголосили імпічмент 14 грудня. Його відсторонили від посади, а обовʼязки президента виконував премʼєр-міністр Хан Док Су. Однак він затримався на посаді менше як два тижні.

Виконувач обов’язків відмовився призначити додаткових суддів до Конституційного суду, який має розглянути справу про імпічмент президента Юн Сок Йоля. Опозиція також звинувачує його у причетності до запровадження воєнного стану та у відмові оприлюднити законопроєкти про спеціального прокурора для розслідування дій президента і першої леді.

Опісля 27 грудня Національна асамблея Південної Кореї одноголосно проголосувала за імпічмент виконувача обов’язків президента Хан Док Су.