У першому півріччі 2020 року темпи зовнішньої торгівлі України відчутно обвалилися. Це спровоковано передовсім світовою кризою і карантинними обмеженнями як в Україні, так і в торгівельних партнерів.

Про те, як змінилися обсяги експорту й імпорту України у 2020 році розповідає Державна служба статистики.

Цікаво Економіка країн Євросоюзу обвалилась до рекордного за 25 років рівня: що буде далі

Сумарний експорт товарів з України в період січня – червня 2020 року становив 22 мільярди 912 мільйонів доларів. Це на 6,4% менше, якщо порівнювати з першим півріччям 2019 року.

Водночас обсяги імпорту обвалилися ще більше. За перші пів року Україна імпортувала товарів і послуг на 24 мільярди 189 мільйонів доларів. Це на 14,3% менше, ніж за рік до того.

На цьому фоні зменшилося негативне сальдо експорту й імпорту – 1 мільярд 276 мільйонів доларів проти 3 мільярдів 767 мільйонів доларів за першу половину 2019 року. Таким чином усе йде до того, що обсяги експорту й імпорту України можуть зрівнятися.

На те, що така ситуація спровокована саме коронакризою, вказує і той факт, що в січні – лютому 2020 року як експорт, так і імпорт зростали. Вже з березня почалося падіння, а найнижчі показники були зафіксовані в травні.